Rio e Niterói apresentam candidatura para sediar Pan-Americano de 2031

As cidades do Rio de Janeiro e de Niterói apresentaram nesta quarta-feira (27) uma candidatura conjunta para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. O projeto foi entregue pelos prefeitos carioca Eduardo Paes e niteroiense eleito Rodrigo Neves para a Panam Sports, responsável pela realização dos Jogos. A decisão será tomada em 2025, em assembleia geral da entidade.

“A nossa candidatura não é uma aventura. Estamos falando da união de duas das mais importantes cidades do Brasil para realizar o Pan-Americano. Temos plena confiança no sucesso e vamos demonstrar a nossa capacidade conjunta em realizar grandes eventos, como já fizemos com o Pan 2007, a Copa 2014, além dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016”, disse Eduardo Paes.

Rio e Niterói informaram que também apresentarão oficialmente a carta de candidatura para o Comitê Olímpico do Brasil (COB) na próxima semana.

“Tivemos uma reunião muito produtiva com dirigentes do Comitê Olímpico Brasileiro e da Panam Sports (Organização Desportiva Pan-americana). Na próxima semana, vamos formalizar a carta de intenção. Será muito bom para o Brasil, para o esporte e o desenvolvimento de nossas cidades e do Estado do Rio”, disse Neves.

Ao receber a carta, o COB ficará responsável por formular o procedimento de escolha do representante brasileiro na disputa. Cada país pode apresentar apenas uma candidatura. A cidade de São Paulo também oficializou a intenção de organizar o evento continental em 2031. O COB terá de fazer a escolha entre as duas candidaturas até 31 de janeiro de 2025.