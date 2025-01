Presidente do Santos dá boas-vindas a Neymar por retornar ao clube

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, publicou nesta terça-feira (28) vídeo em sua conta pessoal no Instagram no qual dá as boas-vindas ao atacante Neymar de volta ao clube que o revelou para o futebol e do qual ele saiu em 2013.

"Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de você voltar para o seu povo, para a sua casa, para o nosso clube do coração. Seja bem-vindo, menino Ney, menino da Vila, vem ser feliz de novo com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos", afirma Teixeira no vídeo.

Na segunda-feira (27), o time saudita Al-Hilal anunciou a saída de Neymar por consentimento mútuo após um período decepcionante no clube para o jogador brasileiro.

Neymar, que completará 33 anos na semana que vem, sofreu uma lesão no joelho em partida do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Uruguai em outubro de 2023, e desde então tem lutado para voltar à melhor forma.

Maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira, Neymar participou de apenas sete jogos pelo Al-Hilal desde que se transferiu do Paris Saint-Germain para o clube saudita por cerca de 90 milhões de euros (equivalente a R$ 557,1 milhões), em agosto de 2023.

Neymar é o principal nome do futebol brasileiro desde a década de 2010, mas tem ficado de fora das últimas convocações do técnico Dorival Jr. para os jogos do Brasil por causa das lesões que vem sofrendo.

O treinador já disse que conta com o atacante e que pretende chamá-lo nas primeiras convocações deste ano, a depender de sua recuperação física. Titular e principal nome da seleção brasileira nas Copas de 2014, 2018 e 2022, Neymar já anunciou que pretende disputar seu último Mundial em 2026.

Revelado nas divisões de base do Santos, Neymar deixou o time paulista em direção ao Barcelona em 2013, em uma transação controversa que foi parar na Justiça. Ele foi campeão da Copa Libertadores de 2011, da Copa do Brasil de 2010 e conquistou o tricampeonato paulista em 2010, 2011 e 2012 pelo Santos antes de sair.

Ele trocou o Barcelona pelo PSG em agosto de 2017 por uma quantia recorde mundial de 222 milhões de euros, depois de fazer parte do histórico trio "MSN" ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez no clube catalão, com a conquista da Liga dos Campeões em 2015.

