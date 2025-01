Atacante Neymar anuncia retorno ao Santos

O atacante Neymar anunciou nesta quinta-feira (30) que está retornando ao Santos. “Galera, parece até que estou voltando no tempo. Estou aqui reunido com meus amigos e familiares. Eles me ajudaram a escrever algumas coisas, é que não vou aguentar até amanhã [próxima sexta-feira, quando será anunciado oficialmente como novo reforço do Peixe]. Minha família e meus amigos já sabem minha decisão. Assinarei um contrato com o Santos Futebol Clube”, declarou o jogador em uma postagem em uma rede social.

Neymar, que teve a saída do Al-Hilal (Arábia Saudita) anunciada na última segunda-feira (27), retorna à equipe da Vila Belmiro após um período de 12 anos. Em 2013 ele assinou com o Barcelona (Espanha).

Na mensagem, o atacante expressou a confiança de que pode recuperar o seu melhor futebol com a camisa do Santos: “E só o Santos Futebol Clube que pode me proporcionar o carinho que preciso para me preparar para os desafios que tenho nos próximos anos”.

Neymar, que completará 33 anos na próxima semana, sofreu uma lesão no joelho, em outubro de 2023, defendendo a seleção brasileira em partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Desde então o atacante luta para voltar a apresentar o seu melhor futebol.

Maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira, Neymar teve como ápice na carreira em clubes o período no Barcelona. Ao lado de craques como o argentino Messi e o uruguaio Luis Suárez, encantou o mundo com um grande futebol e levou a equipe catalã ao título da Liga dos Campeões de 2015.

Após deixar a equipe espanhola, o brasileiro seguiu para o PSG (França) em agosto de 2017 por uma quantia recorde mundial de 222 milhões de euros. O último capítulo da carreira de Neymar no exterior foi defendendo o Al-Hilal, clube pelo qual disputou apenas sete jogos.

* Com informações da agência de notícias Reuters.