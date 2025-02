Luka Doncic diz ter ficado chocado com troca para o Lakers

Luka Doncic disse nesta terça-feira (4) que ficou tão chocado quanto qualquer outra pessoa com a negociação do fim de semana que o levou para o Los Angeles Lakers, mas que está animado para unir forças com LeBron James em uma parceria que pode moldar o time pelos próximos anos.

O armador esloveno de 25 anos e candidato ao prêmio de MVP (jogador mais valioso) da liga admitiu que imaginava que passaria a carreira toda no Dallas Mavericks, o que tornou ainda mais surpreendente a notícia de sua troca na noite de sábado (1).

25 years old with quite the resume 👀 pic.twitter.com/AyUMOwz4ZO — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 4, 2025

“Eu estava quase dormindo quando recebi a ligação, tive que verificar se era 1º de abril [dia da mentira]. Eu realmente não acreditei no começo. Foi um grande choque. Foi um momento difícil para mim”, declarou Doncic.

“[Dallas] era minha casa, então foi um momento muito difícil para mim, especialmente no primeiro dia, mas, como eu disse, vou jogar no melhor time do mundo e estou animado com essa nova jornada”, acrescentou.

Doncic, que não joga desde o dia de Natal por causa de uma distensão na panturrilha, mas que está próximo de retornar às quadras, estava no Dallas desde uma troca na noite do draft com o Atlanta Hawks, que o escolheu com a terceira escolha geral em 2018.

No ano passado, o cinco vezes All-Star chegou às finais da NBA pela primeira vez em sua carreira, mas o Mavericks perdeu por 4 a 1 para o Boston Celtics na série melhor de sete da decisão do campeonato.

A hoop dream come true pic.twitter.com/kuErAXqGTm — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 4, 2025

Doncic, que era muito popular em Dallas, agora buscará um título ao lado de LeBron James, o maior pontuador de todos os tempos da NBA, que, segundo ele, entrou em contato rapidamente quando a troca foi anunciada.

“Ele me ligou imediatamente”, disse Doncic sobre seu novo companheiro de equipe. “Não conversamos muito, porque ele disse que eu entendo o que você está sentindo, mas foi muito gentil da parte dele me ligar imediatamente e me dar as boas-vindas a Los Angeles”.

Durante sua coletiva de imprensa de apresentação no Lakers, Doncic contou sobre um encontro memorável que teve em 2019, quando o ex-astro do Lakers Kobe Bryant, que estava sentado ao lado da quadra com sua filha Gianna para um jogo em Los Angeles, o provocou de brincadeira em esloveno.

That time Luka met the Mamba 🥹 pic.twitter.com/uMOo4hVVQC — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 3, 2025

“Bem, antes de mais nada, eu me lembro do momento exato em que isso aconteceu. Ele sempre ficará em minha memória. Foi um momento incrível”, disse Doncic.

“Só o fato de Kobe saber meu nome já foi incrível para mim. Gostaria que Kobe e Gigi estivessem aqui para ver esse momento. Estou animado com essa nova jornada e feliz por estar aqui”.

Bryant, 18 vezes All Star e cinco vezes campeão da NBA, morreu em um acidente de helicóptero em janeiro de 2020 que também matou sua filha e outras sete pessoas.

