Futebol: gasto com transferências em janeiro atingiu níveis recordes

Os clubes de todo o mundo gastaram um recorde de US$ 2,35 bilhões (R$ 13,5 bilhões) em transferências internacionais no futebol masculino na janela de janeiro, um aumento de quase 58% em relação ao ano passado, informou a Fifa em estudo publicado nesta sexta-feira (7).

De acordo com o International Transfer Snapshot da Fifa, o valor também é 47,1% maior do que o recorde anterior estabelecido em janeiro de 2023, quando houve um gasto total de US$ 1,57 bilhão.

Com 5.863 transferências internacionais ocorridas entre 1º de janeiro e 4 de fevereiro, esse número também representa um aumento de 19,1% em relação ao recorde do ano passado para o maior número de jogadores transferidos na janela de janeiro.

Os clubes ingleses lideraram a tabela de gastos com taxas de transferências internacionais no mês passado, gastando US$ 621,6 milhões no total.

Só o Manchester City, atual campeão da Premier League, gastou mais de US$ 224 milhões para contratar Omar Marmoush, Nico Gonzalez, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis e Juma Bah.

A record-breaking transfer window 💥



FIFA’s International Transfer Snapshot confirmed the January 2025 transfer window set new all-time highs in both men’s and women’s professional football. — FIFA (@FIFAcom) February 7, 2025

Mas o jogador mais caro contratado em janeiro foi o atacante colombiano Jhon Duran, que se transferiu do Aston Villa para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, por cerca de 77 milhões de euros (US$ 79,97 milhões) mais acréscimos.

A Fifa informou que a Alemanha (US$ 295,7 milhões), a Itália (US$ 223,8 milhões), a França (US$ 209,7 milhões) e a Arábia Saudita (US$ 202,1 milhões) completaram a lista dos cinco países que mais gastaram com seus clubes em janeiro.

Por outro lado, os clubes da França receberam o maior valor em taxas de transferência, US$ 371 milhões, seguidos pelos clubes da Alemanha (US$ 226,2 milhões), Inglaterra (US$ 185,2 milhões), Portugal (US$ 176,4 milhões) e Itália (US$ 162 milhões).

O Brasil teve o maior número de transferências internacionais recebidas (471), enquanto a Argentina teve o maior número de saídas de jogadores (255).

O futebol feminino também teve um recorde de US$ 5,8 milhões gastos em taxas de transferência em janeiro, o que representa um aumento de 180,6% em relação ao recorde anterior, quando foram feitas 455 transferências internacionais.

Os clubes ingleses também lideraram o caminho no futebol feminino, com US$ 2,3 milhões gastos em jogadoras, além de terem feito o maior número de transferências internacionais, com 39 contratações.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.