IGP-10 tem inflação de 1,19% em novembro

O Índice Geral de Preços- 10 (IGP-10), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), registrou inflação de 1,19% em novembro. Em outubro, o indicador havia tido deflação (queda de preços) de 0,31%.

A taxa de novembro deste ano ficou, no entanto, abaixo dos 3,51% de novembro de 2020. Com o resultado, o IGP-10 acumula inflação de 17,47%, no ano, e de 19,78%, em 12 meses.

A alta outubro para novembro foi puxada principalmente pelos preços no atacado. O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) passou de uma deflação de 0,77% em outubro para uma inflação de 1,31% em novembro.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) também teve alta ao subir de 0,53% em outubro para 0,95% em novembro.

Por outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede o varejo, teve queda ao recuar de 1,26% em outubro para 0,79% em novembro.