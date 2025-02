Rafael Matos e Marcelo Melo chegam à final do Rio Open

Os brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo alcançaram a decisão do torneio de duplas do Rio Open após derrotarem o italiano Luciano Darderi e o argentino Mariano Navone por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 10/5, na noite desta sexta-feira (21) no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

BRASIL NA FINAL DE DUPLAS 💚💛



🇧🇷 Melo/Matos 🇧🇷 eliminam Darderi/Navone 6/7 (3) 6/3 10-5 e fazem a final do Rio Open 2025 contra Martinez/Munar 🎾#RioOpen pic.twitter.com/mfssY9ajZ0 — Rio Open (@RioOpenOficial) February 22, 2025

"É muito especial. O Rafa ganhou aqui ano passado e para mim é muito bom voltar a uma final. Com a minha experiência e a energia dele, quem sabe possamos levantar o troféu como uma dupla 100% brasileira", declarou Marcelo Melo após a partida.

Para ficar com o título, a dupla brasileira terá que medir forças na decisão, no próximo sábado (22) na quadra Guga Kuerten, com os espanhóis Jaume Munar e Pedro Martínez.

Queda de Zverev

Na chave de simples o resultado mais surpreendente foi a queda do cabeça de chave número um da competição, o alemão Alexander Zverev, que foi derrotado pelo argentino Francisco Comesana por 2 sets a 1 (parciais de 4/6, 6/3 e 6/4) pelas quartas de final.

FRANCISCO COMESAÑA ELIMINA ALEXANDER ZVEREV! 🤯



O argentino derrota o cabeça 1 de virada 4/6 6/3 6/4, está na semifinal e espera por Cerundolo ou Muller 🎾#RioOpen pic.twitter.com/ogS8fBuIe1 — Rio Open (@RioOpenOficial) February 22, 2025

Após superar o tenista número dois do mundo, Comesana, que é o número 86 do ranking, pega o vencedor do confronto entre o francês Alexadre Müller, algoz do brasileiro João Fonseca no Rio Open, e o argentino Francisco Cerundolo.