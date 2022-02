Dólar fecha estável, mas acumula quinta semana de queda

Em um dia marcado por tensões externas, o dólar fechou estável após operar em baixa durante quase toda a sessão, mas acumulou a quinta semana consecutiva de queda. O mesmo ocorreu com a bolsa, que chegou a subir mais de 1%, mas fechou próxima da estabilidade.



O dólar comercial encerrou esta sexta-feira (11) vendido a R$ 5,242, com leve alta de 0,01%. A cotação chegou a cair para R$ 5,18 várias vezes ao longo do dia, mas a queda perdeu força com as tensões em torno do conflito entre Rússia e Ucrânia.



Apesar do desempenho de hoje, a moeda americana encerrou a semana com recuo de 1,5%. Em 2022, a divisa acumula queda de 5,98%.



O mercado de ações teve um dia parecido. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 113.572 pontos, com alta de 0,18%. O indicador chegou a subir 1,35% até o meio da tarde, influenciado por ações de bancos e de empresas ligadas a commodities (bens primários com cotação internacional). No entanto, passou a ser influenciado pelas bolsas norte-americanas, que caíram com a instabilidade geopolítica entre Rússia e Ucrânia.



A bolsa fechou a semana com alta de 1,18%. No ano, o Ibovespa sobe 8,35%.



O clima virou no meio da tarde, após o conselheiro nacional de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmar que a invasão da Ucrânia por tropas russas é iminente. A declaração criou um movimento de compra de títulos do Tesouro norte-americano, considerados os investimentos mais seguros do planeta. A cotação internacional do petróleo subiu quase 4%.



*Com informações da Reuters