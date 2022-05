Feiras internacionais de agronegócios podem gerar US$ 4,5 bilhões

O valor dos negócios fechados por empresas brasileiras em feiras internacionais de produtos do agronegócio poderá chegar a US$ 4,5 bilhões até o final do ano, de acordo com balanço da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). Segundo a entidade, do total negociado, US$ 800 milhões já foram contratados, e outros US$ 3,7 bilhões devem ser concretizados até o fim do ano.

No primeiro trimestre de 2022, mais de 300 empresas brasileiras participaram, com o apoio da Apex, de 15 feiras internacionais de alimentos e bebidas, realizadas em cinco países. Apenas na Seafood Market Place for North America, realizada em março, em Boston, nos Estados Unidos, a maior feira de pescados da América do Norte, as empresas brasileiras fecharam negócios da ordem de US$ 400 milhões.

“Durante a pandemia [da covid-19], o Brasil se mostrou muito sólido e os outros países e grandes importadores puderam confirmar contratos de longo prazo. E isso se soma ao momento da nossa produtividade e aumento da produção. O Brasil conseguiu, durante a crise, manter o agronegócio funcionando muito bem, e isso ajuda nesse resultado”, destacou a coordenadora de Agronegócios da ApexBrasil, Paula Soares.

De acordo com a agência, até o fim de 2022, serão realizadas 41 feiras com participação dos brasileiros, apoiadas pelos ministérios da Agricultura e Pecuária e das Relações Exteriores, e a ApexBrasil.

“Ainda temos muitas oportunidades para as empresas brasileiras. Elas podem entrar no nosso site, conhecer os eventos nos próximos meses, e entender quais são os critérios de participação, inclusive se inscrever”, disse a coordenadora.