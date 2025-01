Obras de ampliação do aeroporto de Foz do Iguaçu serão entregues hoje

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o governador do Paraná, Ratinho Junior, participam na tarde desta terça-feira (21) de cerimônia de entrega das obras de modernização do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Com as obras, a capacidade operacional do aeroporto dobrará, passando de 2 milhões de passageiros por ano para 4 milhões.

Com investimentos de R$ 350 milhões da concessionária CCR Aeroportos, a obra foi financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e integra o Novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal.

Entre as novidades do aeroporto estão a ampliação do terminal de passageiros em 5 mil metros quadrados e uma nova área de check-in, com mais de 30 balcões para as companhias aérea e esteira de bagagens automatizada. Há também uma nova sala de embarque internacional conectada às aeronaves por pontes de embarque, três novos pátios com capacidade para 13 aeronaves e um novo terminal de cargas.

“Pouca coisa está como antes, por exemplo as esteiras do desembarque doméstico e a escada rolante que dá acesso ao embarque. Fora isso é um aeroporto totalmente modificado e para melhor”, disse Wander Mello, gerente do terminal.

Com a conclusão oficial das obras, o aeroporto também contará com novas áreas comerciais, incluindo restaurantes, redes de fast-food, lojas de souvenirs e pontos de promoção turística. “Para a gente, é muito importante ter aeroportos que sejam muito bem geridos, que as pessoas se sintam confortáveis, sejam muito bem atendidas e recebam um serviço muito bom”, disse Fábio Russo, presidente da CCR Aeroportos, uma divisão de negócios do Grupo CCR e que opera 20 aeroportos no mundo, sendo 17 no Brasil.

Atualmente, o aeroporto realiza 25 operações de pouso e 25 de decolagem na alta temporada. Com a modernização, passará a ter capacidade de atender mais voos simultaneamente, ampliando a capacidade e incluindo novas rotas.

Crescimento

Mesmo em obras, no ano passado o aeroporto recebeu mais de 2 milhões de passageiros, um aumento de quase 6% na comparação com 2023, mantendo a posição de terceiro terminal mais movimentado do país fora das capitais, atrás do Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), e do Internacional de Navegantes, em Santa Catarina. A expectativa da concessionária é de que esse número de passageiros cresça ainda mais em 2025, atraídos não só pelas melhorias no aeroporto como também pelos principais pontos turísticos da região como as Cataratas do Iguaçu, a Usina de Itaipu e o Parque das Aves.

É esperado ainda o aumento do número de turistas com a instalação de uma unidade do Centre Georges Pompidou de Paris, um dos centros culturais mais importantes e inovadores do mundo, em Foz do Iguaçu. Ele será construído em terreno de 24 mil metros quadrados cedido pela CCR Aeroportos. A previsão inicial do governo do Paraná é de que o Pompidou seja inaugurado em 2026.

Além das melhorias na infraestrutura do aeroporto, a concessionária informou que está finalizando o processo de homologação da extensão da pista de pousos e decolagens, que deverá estar apta à operação em abril. Com isso, disse Elmo Copello, gerente de Engenharia da CCR Aeroportos, a área útil da pista passará dos atuais 2.194m para 2.858m, tornando-se a segunda maior da Região Sul, superada apenas pela do aeroporto de Porto Alegre.

* A repórter viajou a convite da CCR Aeroportos