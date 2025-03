Incêndio fecha aeroporto de Londres; voos em todo o mundo atrasam

O Aeroporto de Heathrow, no Reino Unido, foi fechado nesta sexta-feira (21) depois que um incêndio de grandes proporções em uma subestação elétrica derrubou a energia do terminal, afetando os horários de voos em todo o mundo.

Cerca de 70 bombeiros participaram do combate ao incêndio no oeste de Londres que também derrubou o sistema de energia de reserva da região, levando a uma interrupção em massa no Heathrow, o aeroporto mais movimentado da Europa e o quinto mais movimentado do mundo.

Enormes chamas e nuvens de fumaça puderam ser vistas no céu durante a noite, antes que os bombeiros informassem que o incêndio estava sob controle. No início da manhã, as vias ao redor do maior aeroporto do Reino Unido estavam praticamente desertas, exceto por alguns passageiros que se afastavam com suas bagagens.

"Nossos investigadores de incêndio iniciarão investigação e continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com nossos parceiros para minimizar os transtornos e apoiar a comunidade", disse a brigada de incêndio.

A causa do incêndio ainda não é conhecida. O ministro inglês da Energia, Ed Miliband, disse que não parece ter sido causa criminosa.

Heathrow informou que o aeroporto, que deveria operar 1.351 voos durante o dia, transportando até 291 mil passageiros, permaneceria fechado até a meia-noite, pois estava sofrendo uma queda significativa de energia.

"Os passageiros são aconselhados a não ir para o aeroporto e devem entrar em contato com sua companhia aérea para obter mais informações", disse. "Pedimos desculpas pelo inconveniente."

O incêndio, que foi relatado logo após as 23h (20h, em Brasília) de quinta-feira (20), forçou os aviões a desviarem para outros aeroportos no Reino Unido e na Europa, enquanto muitos voos de longa distância simplesmente retornaram ao ponto de partida.