Dólar sobe para R$ 4,89 com incertezas domésticas e externas

Num dia de preocupações ésticas e externas, o dólar oscilou bastante, mas fechou em leve alta nesta quarta-feira (8). A Bolsa de Valores teve nova queda e atingiu o menor nível em três semanas.

O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 4,89, com alta de R$ 0,016 (+0,33%). A cotação chegou a cair durante a manhã, atingindo R$ 4,84 na mínima do dia, por volta das 10h30. No entanto, as turbulências no mercado internacional pesaram, e a moeda subiu após a abertura dos mercados norte-americanos. A divisa acumula alta de 2,88% em junho. Em 2022, no entanto, ela cai 12,3%.



No mercado de ações, o dia foi mais complicado. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 108.368 pontos, com queda de 1,55%. O indicador está no nível mais baixo desde , quando tinha fechado pouco acima dos 107 mil pontos.

Mercado instável

Dois fatores contribuíram para a instabilidade no mercado financeiro. O primeiro envolve as repercussões da proposta de emenda à Constituição (PEC) que pretende zerar o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis até o fim do ano e ressarcir os estados.



(7), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou a intenção de votar, na próxima -feira (13), o projeto de lei que institui um teto de ICMS para combustíveis e energia, que faz parte do pacote para baixar os preços dos combustíveis.



No mercado internacional, as preocupações com a inflação nos Estados Unidos voltaram a pesar. A maior economia do planeta enfrenta a maior elevação de preços nos últimos 40 anos. Nesta -feira, as bolsas norte-americanas caíram, e as taxas dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos subiram. Juros mais altos em economias avançadas estimulam a fuga de capitais de países emergentes, como o Brasil.



* Com informações da Reuters