Sem Censura desta segunda recebe o empresário Bruno Diniz

O programa Sem Censura, da TV Brasil, desta segunda-feira (4) recebe o empresário e especialista em inovação no mercado financeiro Bruno Diniz. Na conversa com a Jornalista Marina Machado ele conta como percebeu o crescimento das fintechs no mercado mundial e decidiu atuar no segmento. Ele explica o conceito desse tipo de negócio e da tecnologia financeira. Também fala sobre a bancarização e educação financeira da população brasileira.

Bruno Diniz é empresário. Considerado um dos principais influenciadores do segmento fintech no país, Diniz é também colunista da revista Exame, professor de inovação voltada ao mercado financeiro nos cursos de MBA da USP ESALQ, conferencista e autor dos best-sellers O Fenômeno Fintech e A Nova Lógica Financeira.

Participam desta edição como debatedores convidados o repórter do Jornal da Band Filipe Peixoto e o economista Jason Vieira.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novela A Escrava Isaura, com transmissão para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e por outras plataformas, como Facebook, Twitter e Youtube, por onde o público pode participar usando a hashtag #SemCensura.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.

Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Sem Censura – Bruno Diniz

Segunda-feira (04), às 21h, na TV Brasil

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

TikTok