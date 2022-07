TV Brasil Animada completa cinco anos com programação especial

A faixa infantil TV Brasil Animada completa cinco anos na próxima quinta-feira (7) e quem ganha o presente é a criançada. De segunda (4) a sexta (8), pela manhã, a emissora pública leva ao ar três episódios seguidos dos desenhos de maior audiência da programação: O Show da Luna!, Meu Cavaleiro e Eu, Eu Sou um Gênio, Poderoso Mike e Os Vizinhos Piratas, e os programas Detetives do Prédio Azul (DPA) e Tem Criança na Cozinha.

Referência de conteúdo na televisão aberta, a emissora pública é uma das principais janelas para animações nacionais e conteúdos voltados ao público infantil. São mais de quatro horas diárias de conteúdo na grade de programação da TV Brasil, com transmissão para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Ciência, imaginação e música são os elementos principais das tramas de O Show da Luna!, que apresentam o processo científico por meio de humor e situações lúdicas. Luna é uma garotinha curiosa e alegre, que está sempre às voltas com perguntas sobre o mundo. Para ela, o planeta Terra é um laboratório gigante e todos os acontecimentos são fenômenos a serem investigados. Ao lado do irmãozinho, Júpiter, e de Cláudio, o furão de estimação da família, ela protagoniza o seu próprio show.

Meu Cavaleiro e Eu é uma comédia medieval liderada por Jimmy, o Escudeiro, seu pai Henri, o Cavaleiro, e Cat, a princesa rebelde. Juntos vivem incríveis e engraçadas aventuras contra bruxas más, dragões e ciclopes gigantes. Com o entusiasmo único de Henri, o bom senso de Cat e o raciocínio impecável de Jimmy, os heróis tornam a Idade das Trevas um pouco menos sombria e muito mais divertida.

Na trama de Eu Sou um Gênio, Diego, um camelo despreocupado, conhece Ziggy, o gênio, um guaxinim que pode conceder três desejos a ele. Mas depois de cumprir os dois primeiros pedidos, os poderes de Ziggy tornaram-se defeituosos. As aventuras malucas da dupla mais estranha do deserto acontecem enquanto eles tentam realizar o desejo final de Diego.

Em Poderoso Mike, sucesso entre a meninada, Mike é um pug energético com gostos refinados que anseia por uma vida tranquila, mas, ao contrário, se vê protegendo o casa de um bando de guaxinins malandros, tartarugas temperamentais e o adorável gatinho Fofo. Embora arruinar os planos de Mike faça parte da diversão, o cachorro sempre salva o dia. Mas quando seus proprietários voltam para casa, Mike descobre que perdeu mais uma oportunidade de impressionar a cadela do vizinho, Iris.

Baseada no best-seller de Jonny Duddle, a série Os Vizinhos Piratas mostra como a chegada de uma família de piratas vai virar de cabeça para baixo a vida na tranquila Dull-on-Sea. Para Matilda, a chegada desses novos vizinhos é um sonho que se tornou realidade. Com a companhia de Jim Lad, o filho dos Jolley-Rogers, não há chance de a menina ficar entediada. A partir do convívio e mesmo com suas diferenças, uma cumplicidade inabalável se forma entre Jim e Matilda. Melhores amigos, eles enfrentam todos os tipos de dificuldades para quebrar a rotina que tira a calma da pequena cidade.

Os Detetives do Prédio Azul são os três inseparáveis amigos: Tom, Mila e Capim. A cada episódio eles desvendam problemas misteriosos que surgem no prédio, vestem suas capas superequipadas e desvendam mistérios! No meio do caminho, está a dona Leocádia, síndica do prédio. Ela não esconde sua implicância pelos três e faz de tudo para acabar com suas brincadeiras. Mas a turma sempre se reúne no clubinho secreto, une as mãos e solta o grito de guerra: “esta é mais uma missão para os invencíveis, os inseparáveis, os incansáveis... Detetives do Prédio Azul!”. E partem para mais uma missão.

No programa Tem Criança na Cozinha, a garotada se aventura pelo mundo da culinária. Luisa Giesteira é quem apresenta as receitas com os ajudantes infantis Luigi Montez e Eduardo Martins. As crianças também aprendem curiosidades sobre os pratos ensinados. A cada dia, o público aprende uma nova receita, doce ou salgada, para fazer em casa com a família. A ideia é descomplicar. Todas as receitas são simples, para fazer em casa e para estimular a garotada a aprender a cozinhar e a gostar de comida.

Sobre a TV Brasil Animada

A criançada se diverte com a TV Brasil Animada, de segunda a sexta, de 8h15 a 12h, na telinha da TV Brasil. A faixa apresenta uma programação especialmente pensada para a garotada, recheada de conteúdo infantil educativo, inclusivo e focado na diversidade e na cidadania brasileira.

Os adolescentes podem curtir seriados no início da tarde, também de segunda a sexta, às 13h, com as séries de sucesso Detetives do Prédio Azul e Bugados.

Na TV Brasil Animada os pequenos curtem várias atrações como O Show Da Luna!; Charlie, O Entrevistador de Coisas; SOS Fada Manu; Poderoso Mike e Nina Perguntadeira. Além dos desenhos, a garotada ainda aprende dotes culinários no programa Tem Criança na Cozinha.

Aos fins de semana, a turma ainda pode acompanhar as produções infantis aos sábados, entre 10h e 11h com a novelinha Valentins.

