Parcelas do Auxílio Brasil pagas às segundas passam a ser antecipadas

A partir deste mês, os beneficiários que recebem o Auxílio Brasil às segundas-feiras poderão movimentar o dinheiro a partir do sábado anterior. A mudança foi divulgada hoje (16) pela Caixa Econômica Federal, que administra os pagamentos.

Em nota, o banco esclareceu que essa situação passa a ser permanente, não se tratando de excepcionalidade para a parcela de setembro. Neste mês, os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1 e 6, que originalmente receberiam às segundas-feiras, poderão movimentar o dinheiro a partir do sábado anterior.

Com a mudança, o pagamento da parcela de setembro começará amanhã (17) para os beneficiários com NIS de final 1. Essa é a segunda parcela com o valor mínimo de R$ 600, que vigorará até dezembro, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional.

A emenda constitucional também liberou a inclusão de 2,2 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total de beneficiários atendidos pelo programa subiu para 20,2 milhões neste semestre a partir deste mês.

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Em janeiro, o valor mínimo do Auxílio Brasil voltará a R$ 400, a menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Tradicionalmente, as datas do Auxílio Brasil seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês. No entanto, uma portaria editada no início de agosto antecipou o pagamento da parcela de agosto para os dias de 9 a 22.