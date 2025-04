Luiz Oliveira vence estreia em etapa da Copa do Mundo no sul do país

O pugilista brasileiro Luiz “Bolinha” Oliveira estreou com vitória no segundo dia da etapa da Copa do Mundo de Boxe, em Foz do Iguaçu (Paraná), realizada pela primeira vez no país. Oliveira avançou na competição da categoria dos 60 quilos após derrotar o cazaque Talgat Syrymbetov por decisão unânime dos juízes (5 a 0). O pugilista se junta aos compatriotas Wanderley Pereira (80kg) e Isaías Filho (90 kg), classificados na última segunda (31).

O evento em Foz do Iguaçu reúne 140 atletas de 19 países - entre eles 16 brasileiros – e tem transmissão ao vivo no YouTube do Comitê Olímpico do Brasil (COB). A etapa é a primeira de uma série de quatro que serão serão disputadas este ano. Todas contam pontos no ranking mundial de boxe, que conta para a classificação à Olimpíada de Los Angeles 2028.

Outros dois brasileiros estrearam nesta terça (1º), mas deram adeus precoce à competição. Bronze nos Jogos de Tóquio, Abner Teixeira (90 kg) foi superado pelo norte-americano Kelvin Watts. Já na disputa feminina, Tatiana Chagas (54 kg) perdeu para a italiana Sirine Charaabi.

A delegação feminina brasileira conta com Radija Gama (48kg), Caroline Almeida (51kg), Tatiana Chagas (54kg), Jucielen Romeu (57kg), Rebeca Santos (60kg), Beatriz Soares (65kg), Queila Américo (70kg) e Viviane Pereira (75kg). Já os representantes do país na competição masculina são Michael Douglas Trindade (55kg), Luiz Gabriel Oliveira (60kg), Yuri Falcão (65kg), Cristiano Pereira (70kg), Kauê Belini (75kg), Wanderley Pereira (80kg), Isaias Filho (90kg) e Abner Teixeira (+90kg).

Programação

QUARTA-FEIRA (2)

Masculino: Categorias 50kg, 60kg, 65kg e 75kg

Feminino: Categorias 48kg e 54kg

QUINTA (3) - quartas de final

Masculino: 47kg, 55kg, 65kg, 70kg, 85kg e +90kg

Feminino: 48kg e 54kg

SEXTA (4) - semifinais e primeiras finais

Masculino: 50kg, 60kg, 75kg e 80kg

Feminino: 45kg, 51kg, 57kg, 60kg, 65kg e 70kg

SÁBADO (5) finais

Masculino: 47kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg e +90kg

Feminino: 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 65kg e 70kg