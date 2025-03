COI recomenda inclusão do boxe nos Jogos de Los Angeles 2028, diz Bach

A diretoria executiva do Comitê Olímpico Internacional recomendou na segunda-feira (17) a inclusão do boxe nos Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles, encerrando uma saga de anos sobre o futuro olímpico do esporte.

No mês passado, o COI concedeu reconhecimento provisório à federação World Boxing, um passo importante para a inclusão do esporte nos Jogos Olímpicos de 2028.

"Após o reconhecimento provisório da World Boxing em fevereiro, estávamos em posição de tomar essa decisão, de modo que essa recomendação tem que ir para a sessão", disse o presidente do COI, Thomas Bach, em uma coletiva de imprensa. "Estou confiante de que a sessão a aprovará."

A recomendação agora será colocada em votação na sessão do COI na Grécia esta semana e espera-se que seja aprovada facilmente, com o boxe entre os esportes olímpicos populares.

A competição de boxe nos Jogos de Paris 2024 foi administrada pelo COI depois que a Associação Internacional de Boxe foi destituída do reconhecimento em 2023 por não ter implementado reformas de governança e finanças.

O COI não incluiu o esporte no programa inicial de LA 2028, tendo solicitado às federações nacionais de boxe que criassem um novo órgão global de boxe. A World Boxing, agora com mais de 80 federações nacionais como membros, foi lançada em 2023.

"Esta é uma decisão muito significativa e importante para o boxe olímpico e leva o esporte um passo mais perto de ser restaurado ao programa olímpico", disse Boris van der Vorst, presidente da World Boxing, em um comunicado. "Não tenho dúvidas de que ela será recebida de forma muito positiva por todos os que estão ligados ao boxe, em todos os níveis, em todo o mundo, que entendem a importância fundamental para o futuro do esporte boxe continuar a fazer parte do Movimento Olímpico."

O COI disse que somente atletas cujas federações nacionais sejam membros da World Boxing na época do início dos eventos de qualificação para os Jogos Olímpicos de 2028 poderiam participar em Los Angeles.

