TV Brasil lança filme original sobre carnaval na Intendente Magalhães

No final do mês da folia, neste sábado (29), às 21h, a TV Brasil estreia o documentário original Mais um Carnaval. A produção realizada pela emissora pública acompanha os preparativos de três escolas de samba da Série Prata do carnaval carioca para o desfile de 2025 na Estrada Intendente Magalhães.

A via, que fica na Zona Norte do Rio de Janeiro, recebe um dos eventos carnavalescos mais populares da capital fluminense. O conteúdo inédito fica disponível no app TV Brasil Play e ainda pode ser visto no site e no YouTube do canal.

O especial destaca os bastidores da indústria criativa do carnaval das agremiações que não têm tantos recursos e desenvolvem enredos menos luxuosos na disputa por uma vaga para desfilar na sonhada Marquês de Sapucaí. Segundo o regulamento, apenas uma das 30 escolas garante o acesso para a Série Ouro.

O fio condutor da narrativa é o trabalho de três personagens - uma passista, uma aderecista e uma ritmista – que revelam um lado menos conhecido do carnaval do Rio. O glamour da Passarela do Samba contrasta com os dilemas e desafios impostos à realidade da festa popular com menos investimento.

O viés familiar e o envolvimento comunitário ganham destaque na preparação da festa que remete aos valores e às tradições com as novas gerações dando continuidade ao legado ancestral.

O filme intercala sequências do ofício realizado por três mulheres que encaram pressões e conflitos para preparar o desfile a tempo sob condições financeiras escassas. O corpo em movimento, as suntuosas fantasias e a vibrante batida do samba são os elementos fundamentais que embalam essa rotina.

A trama mostra a jornada dessas profissionais que vivem o universo da folia com seriedade durante o ano inteiro. Geovanna Alves é diretora do Naipe de Tamborins da Acadêmicos da Rocinha. Grávida, Izabelly Barboza é passista da Acadêmicos do Cubango, enquanto Luana Rios atua como diretora do Ateliê da Vizinha Faladeira. A projeção do esforço das três é uma amostra da mobilização coletiva para o resultado final.

foto

Produzido desde junho de 2024, o filme mostra o planejamento dessas trabalhadoras por vários meses em cada uma dessas áreas, o andamento das atividades no decorrer do ano e os ajustes às vésperas do desfile, seja nos barracões, nos ensaios de rua ou até durante os últimos momentos antes do desfile.

O incêndio em uma fábrica de fantasias na Zona Norte do Rio de Janeiro no mês de fevereiro às vésperas da festa momesca também é lembrado na produção. O clímax do filme traz surpresas e se apresenta ao público com a performance das agremiações na Intendente Magalhães neste mês de março.

Com 31 minutos, a obra tem direção do documentarista João Borsani.

"Quem acompanha os desfiles das escolas de samba não imagina o trabalho que dá desenhar e confeccionar todas aquelas fantasias e alegorias para centenas de pessoas, criar e repetir as coreografias, organizar e alinhar as alas, conceber e ensaiar todo o desenho de bateria. Tudo é feito com muito esforço, um trabalho detalhado e exaustivo que dura todo um ano.

A ideia do documentário era dar visibilidade a esses trabalhadores que vivem o carnaval no seu cotidiano, não apenas nos dias de folia", explica o diretor da nova película da TV Brasil.

A premiada documentarista Maria Augusta Ramos, gerente-executiva de Conteúdo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que faz a gestão da TV Brasil, reforça a tese.

"Ao virar as suas lentes para um lado menos conhecido da nossa maior festa popular - o carnaval da Intendente Magalhães - o filme nos coloca como espectadores privilegiados de processos de trabalho pouco conhecidos, em um movimento essencial do cinema documentário", afirma.

Maria Augusta Ramos completa o raciocínio sobre a importância desse conteúdo inédito.

"É com muita alegria que lançamos esse documentário original, que honra o projeto que acreditamos para a TV Brasil. Ao lado de toda a programação lançada nesses últimos dois anos e da Seleção TV Brasil - edital de fomento para a produção independente - ele ajuda a consolidar a imagem da televisão pública brasileira como um espaço para a programação de qualidade e profundamente conectada com a nossa cultura", ressalta.

foto

Produções originais

O documentário Mais um Carnaval (2025) é o terceiro produto desenvolvido pela equipe do canal público neste formato de produções originais. Os lançamentos anteriores foram os especiais Estação Oswaldo Cruz (2024), sobre o Trem do Samba e berço da cultura popular carioca, e 1 dia na MEC, 100 anos no Rádio (2023), que celebrou o centenário da Rádio MEC, emissora pública que assim como a TV Brasil faz parte da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O mais recente projeto tem a experiente roteirista Antonia Pellegrino na Diretoria de Conteúdo e Programação da EBC. A equipe da área, que já rendeu frutos na telinha como a série Cine Resenha e o programa DR com Demori, conta ainda com a documentarista Maria Augusta Ramos na Gerência Executiva de Conteúdo, além de Alice Lanari e Linei Lopes, respectivamente nas gerências de criação de conteúdos artísticos e produção de conteúdo audiovisual.

Com direção de João Borsani, o filme Mais um Carnaval é uma ideia original com roteiro do próprio diretor com Alice Lanari e Zeca Ferreira. A produção executiva reuniu Ingrid Gasset, João Borsani, Linei Lopes e Poliana Guimarães. A pesquisa para o conteúdo é de Rafael Tavares e Ingrid Gassert.

foto

Ficha Técnica

País: Brasil

Ano: 2025

Gênero: Documentário

Classificação indicativa: Livre

Duração: 31 min.

Direção: João Borsani

Produção executiva: Ingrid Gasset, João Borsani, Linei Lopes e Poliana Guimarães

Roteiro: Alice Lanari, João Borsani e Zeca Ferreira

Pesquisa: Rafael Tavares e Ingrid Gassert

Edição e Finalização: Diego Lourenço e Jean Albernaz

Edição: Leonardo Lamad e Marcos Paulo da Silva

Direção de Fotografia: Denis Vianna e Marcio de Andrade

Imagens: Amâncio Roqui, Denis Vianna, João Victal e Marcio de Andrade

Operação de Áudio: André Pichitelli, André Valente e Eduardo Sá

Auxílio de Iluminação: Pablo Costa e Paulo Telles

Auxílio Operacional: Elias Carneiro, João Carlos de Lima e Fábio Anunciação

Design Gráfico: Péricles Silva

Videografismo: Bruno Godinho e Ronaldo Lúcio

Sonorização e Mixagem: Maurício Azevedo

Correção de Cor e Colorização: Ricardo Alexandria

Estágio de Finalização de Cor: André Godoy

Intérprete de Libras: Thamires Ferreira

Apoio à Produção: Andrea Palma e Iara Bezerra

Coordenação de Videografismo: Ronaldo Lúcio

Coordenação de Produção Musical: Ricardo Vilas

Coordenação Operacional: Osvaldo Austin

Coordenação de Direção de Fotografia: Ricardo Alexandria

Coordenação de Criação de Conteúdos Artísticos: Zeca Ferreira

Coordenação de Produção e Coprodução: Poliana Guimarães

Gerência de Operações de Rádio e TV - RJ: Rômulo Freitas

Gerência de Gestão de Marcas Institucionais e Identidades Visuais: Vinicius Spanguero

Gerência de Videografismo: Bruno Godinho

Gerência de Música: Bia Aparecida

Gerência de Edição e Finalização: Carlos Damião

Gerência de Criação de Conteúdos Artísticos e Projetos Especiais: Alice Lanari

Gerência de Produção e Coprodução de Conteúdo Audiovisual: Linei Lopes

Gerência Executiva de Programação Audiovisual: José Cardozo

Gerência Executiva de Conteúdo: Maria Augusta Ramos

Superintendente de Comunicação Digital e Mídias Sociais: Nicole Briones

Diretora de Conteúdo e Programação: Antonia Pellegrino

Diretor-Geral: Bráulio Ribeiro

Diretor-Presidente: Jean Lima

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS.

Assista também pela WebTV

Serviço

Mais um Carnaval – sábado, dia 29/3, às 21h, na TV Brasil

Mais um Carnaval – TV Brasil Play

Mais um Carnaval – Site da TV Brasil

Mais um Carnaval – YouTube da TV Brasil

TV Brasil na internet e nas redes sociais

Site – https://tvbrasil.ebc.com.br

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

X – https://x.com/TVBrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil

TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br