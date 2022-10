Feira do Empreendedor 2022 do Sebrae começa na capital paulista

Começou hoje (7) e se estende até o dia 11 deste mês a edição de 2022 da Feira do Empreendedor do Sebrae-SP, com o tema Empreender sem limites, trazendo uma série de novidades que abrangem desde quem está pensando em empreender até a pessoa que já tem um negócio e está em busca de expansão ou de colocar a empresa no rumo certo. A programação inclui palestras, oficinas, espaços temáticos e 600 expositores. O evento acontece de forma presencial no São Paulo Expo e na plataforma digital Sebrae Experience, com inscrições gratuitas que podem ser feitas pelo site.

Segundo o Sebrae, entre as principais atrações está a Mega Arena do Conhecimento, com mais de 250 palestras de especialistas e personalidades que vão abordar assuntos sobre a jornada empreendedora. São seis palcos simultâneos e com transmissão digital, nos quais está a influenciadora e empresária Bianca Andrade, dona da holding Boca Rosa Company; o empreendedor digital e sócio-diretor da Unimark Comunicação, Walter Longo; a DJ Rivkah, referência em inovação; os músicos Negra Li e Toni Garrido; o ex-jogador de futebol e ex-capitão da Seleção Cafu; o ex-jogador Jakson Follmann, que conta seu exemplo de superação como sobrevivente da queda do avião da Chapecoense; e a jornalista e escritora Mariah Morais, entre outros.

A edição deste ano conta com a Loja Colaborativa, com mais de 400 empreendedores que passaram por atendimento e orientação do Sebrae no estado de São Paulo expondo e vendendo seus produtos. Na Arena TikTok, com uma programação diária de aulas para que as donas e donos de pequenos negócios usem a plataforma para aproximar-se de seus clientes e divulgar seus produtos e serviços.

Acesso ao local

O Sebrae disponibiliza vans gratuitas e também vans acessíveis devidamente identificadas para a Feira do Empreendedor, nas estações de metrô Imigrantes (Linha Verde) e Jabaquara (Linha Azul), das 9h30 às 21h30. O São Paulo Expo oferece estacionamento pago no local, com capacidade para 6,5 mil veículos no km 1,5 da Rodovia dos Imigrantes.