Petrobras anuncia datas de divulgação dos balanços do 3º trimestre    

A Petrobras informou hoje (13) que vai divulgar o seu Relatório de Produção e Vendas do 3º trimestre de 2022 no dia 24 deste mês, após o fechamento dos mercados.

A companhia informou também que o Relatório de Desempenho Financeiro do 3º trimestre de 2022 da estatal será divulgado no dia 3 de novembro, no início da noite, após o fechamento dos mercados.

Resultado anterior

No balanço anterior, referente ao 2º trimestre deste ano, divulgado no dia 21 de julho, a Petrobras anunciou que suas refinarias alcançaram 97% de Fator de Utilização (FUT) no fim do mês de junho. O dado é um dos destaques do Relatório de Produção e Vendas do 2º Trimestre de 2022, divulgado pela companhia.

Segundo a Petrobras, o volume de vendas de derivados no segundo trimestre teve aumento de 1% em relação ao primeiro trimestre e o volume de produção de combustíveis foi 2,6% maior em relação ao mesmo período do ano passado.

Já no Relatório de Desempenho Financeiro, referente ao 2º trimestre, divulgado no dia 28 de julho, a Petrobras atingiu lucro líquido de R$ 54,3 bilhões no segundo trimestre deste ano. O resultado foi creditado à forte geração de caixa, refletindo o desempenho operacional e o aumento do preço de mercado do petróleo.