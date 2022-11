FGV: Indicador de Incerteza da Economia varia 0,1 ponto

O Indicador de Incerteza da Economia (IIE-Br), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), ficou praticamente estável em novembro deste ano. O índice variou 0,1 ponto e chegou a 112,1 pontos.

Os dois componentes que formam o indicador tiveram comportamentos diversos. O componente de Mídia, baseado na frequência de notícias com menção à incerteza na imprensa, subiu 0,3 ponto, para 112,6 pontos.

Por outro lado, o componente de Expectativas, que mede a dispersão nas previsões de especialistas para variáveis macroeconômicas, caiu 0,7 ponto, para 105,1 pontos.

Segundo a economista da FGV Anna Carolina Gouveia, a estabilidade e manutenção do indicador em patamar elevado reflete cenário de desaceleração da economia no fim do ano e incertezas em relação às políticas econômicas do próximo governo.