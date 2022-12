Dólar fecha dia em queda de 0,04%

O dólar fechou em queda de 0,04%, terminando o dia a R$ 5,3098. Ao longo do pregão, a divisa operou em baixa chegando a recuar 1,31%. A moeda norte-americana encerrou o dia perto da estabilidade contrastando o bom humor externo, com os dados da inflação dos EUA, com o anúncio de que Aloizio Mercadante será o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o que desagradou o mercado.

Os números da inflação norte-americanos foram mais baixos do que o esperado, o que reforçou a esperança de que o Federal Reserve, o Banco Central dos EUA, modera seu ritmo de aperto monetário.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou nesta terça-feira que o índice de preços ao consumidor subiu 0,1% no mês passado, após avanço de 0,4% em outubro. O Federal Reserve encerra sua reunião de política monetária de dois dias na tarde de quarta-feira (14).

Já a bolsa de valores encerrou o dia em queda, também reflexo do anúncio de Mercadante para o BNDES. A B3 fechou em -1,71%, encerrando o pregão com 103.539 pontos. Foi a segunda queda seguida da bolsa.

* Com informações da Reuters