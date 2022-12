FecomercioSP prevê que varejo feche 2022 com melhor faturamento

Uma projeção feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) aponta que o comércio varejista do estado de São Paulo deve fechar o ano de 2022 com um crescimento de 9% em comparação ao ano passado, somando R$ 1,1 trilhão em vendas reais no ano. Segundo a federação, caso essa projeção se confirme, este será o melhor faturamento do comércio varejista paulista em 14 anos.

Esse crescimento se deve, sobretudo, pelas lojas de vestuário, tecidos e calçados, que tiveram um aumento de vendas de 22% até setembro.

Segundo a FecomercioSP, esse cenário demonstra a reação dos setores que mais sentiram as restrições que foram impostas para o controle da pandemia do novo coronavírus. “Entre janeiro e junho de 2022, com exceção das concessionárias de veículos e das lojas de eletrodomésticos e eletrônicos, todas as atividades analisadas demonstraram recorde histórico nas vendas”, informou a entidade, em nota.

Entre janeiro e setembro deste ano, o faturamento do comércio varejista já havia batido recorde histórico, atingindo a marca de R$ 812 bilhões.