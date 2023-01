IPVA: confira o calendário de pagamento no Amapá

O pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023 no estado do Amapá está disponível no site da Secretaria de Fazenda. Segundo a secretaria, neste ano continuará valendo o desconto de 20% para quem pagar o imposto em cota única. Também é possível realizar o pagamento parcelado em até 6 vezes, mas sem desconto. Tanto o pagamento em cota única como o pagamento da primeira parcela do IPVA devem ser realizados até o dia 15 de março de 2023.

No Amapá, a alíquota do imposto é de 3% para automóveis e embarcações recreativas ou esportivas, inclusive motos aquáticas e aeronaves não destinadas à atividade comercial. Os ônibus, micro-ônibus, caminhões, cavalos mecânicos, motocicletas e similares pagam alíquota de 1,5%.

Confira abaixo o calendário:

Cota Única ou 1ª Cota: vencimento em 15/03

2ª Cota: vencimento em 17/04

3ª Cota: vencimento em 16/05

4ª Cota: vencimento em 15/06

5ª Cota: vencimento em 17/07

6ª Cota: vencimento em 15/08

Prazo máximo para licenciamento: 31/08