IPVA: confira o calendário de pagamento no Distrito Federal

No Distrito Federal, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023 poderá ser pago em cota única ou em até seis parcelas. Quem optar pela cota única terá 10% de desconto no valor do tributo. Além disso, o valor de cada parcela não pode ser menor que R$ 50.

A primeira parcela ou cota única vence em fevereiro. A segunda, em março e a terceira, em abril. Os dias de vencimento variam de acordo com o algarismo final da placa do veículo. Para saber os valores do IPVA basta acessar aqui.

Os contribuintes também poderão usar os créditos do programa Nota Legal para abatimento do imposto. As solicitações podem ser feitas até 31 de janeiro.

Veja abaixo o calendário:

Placa final 1 ou 2: vencimento em 13/2/2023

Placa final 3 ou 4: vencimento em 14/2/2023

Placa final 5 ou 6: vencimento em 15/2/2023

Placa final 7 ou 8: vencimento em 16/2/2023

Placa final 9 ou 0: vencimento em 17/2/2023