Turismo em São Paulo deverá gerar R$ 340 bilhões neste ano

O turismo no estado de São Paulo deve gerar R$ 340 bilhões neste ano, estima o Centro de Inteligência da Economia do Turismo, ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP). A projeção representa alta de 3,65% em relação ao ano anterior. O montante deverá representar 9,7% do Produto Interno Bruto (PIB) paulista de 2025.

A Setur espera que que 51 milhões de turistas circulem este ano no estado: 48,5 milhões brasileiros e 2,5 milhões de estrangeiros. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (17) pelo governo paulista. De acordo com a Setur, a elevação pode ser explicada pela combinação de forte demanda interna por turismo e investimentos em infraestrutura do setor.

“O turismo de São Paulo mantém sua trajetória de crescimento acima da média. O estado é o maior receptor de turistas do país e tem a maior participação na economia do turismo nacional”, destacou o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena.

A pasta projeta ainda que 33 mil empregos diretos deverão ser criados em 2025 pelo turismo no estado.