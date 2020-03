MEC lança aplicativo para dar transparência a dados de escolas

O aplicativo Clique Escola foi lançado nesta quinta-feira (19) pelo Ministério da Educação (MEC) e vai agregar informações educacionais e a dados financeiros de mais de 180 mil escolas públicas e privadas de educação básica no país. O app Clique Escola pode ser baixado pelo celular por toda a comunidade escolar nas lojas Google Play e Apple Store.

Segundo o MEC, o aplicativo terá informações como nota de cada escola no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) por ano, etapa de ensino e disciplina; média de alunos por turma e por etapa de ensino; porcentagem de professores com curso superior por ano e etapa de ensino taxas de rendimento, aprovação, reprovação e abandono, por etapa de ensino.

Conforme o ministério, o as informações são retiradas das bases de dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

“O aplicativo ainda tem como objetivo ser um canal de comunicação do MEC com as instituições. Ele vai permitir que sejam encaminhadas mensagens para as comunidades escolares de todo o país. Entre os assuntos que poderão ter a troca de informações facilitadas estão ações do ministério, cumprimento e encerramento de prazos e cursos de formação disponíveis para profissionais da educação, por exemplo”, diz nota do MEC.