Plataformas liberam conteúdo preparatório para o Enem 2020

Em meio à pandemia do novo coronavírus e à polêmica sobre o adiamento da data de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), diversas plataformas educacionais liberaram conteúdos on line gratuitamente para auxiliar os estudantes na manutenção da rotina de estudos em casa.

Até o momento, a pandemia de covid-19 não afetou o calendário do Enem, previsto para ocorrer de forma presencial nos dias 1º e 8 de novembro. A prova virtual será aplicada nos dias 22 e 29 de novembro.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, a edição 2020 da prova já contabiliza mais de 3,5 milhões de inscrições. Ainda de acordo com o Inep as inscrições podem ser feitas normalmente até as 23h59 da próxima sexta-feira (22).

Entretanto, parlamentares e organizações, como a União Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes), União Nacional de Estudantes (UNE) já pediram ao Ministério da Educação (MEC) o adiamento da prova.

A Defensoria Pública da União (DPU) entrou com recurso ontem (18) no Tribunal Regional Federal da 3ª Região pedindo que a decisão de manter o exame durante a pandemia do novo coronavírus seja revista. Em abril, o órgão conseguiu uma liminar favorável ao adiamento das datas da prova, mas a medida foi derrubada pelo desembargador Antônio Carlos Cedenho atendendo ao pedido da Advocacia-Geral da União (AGU).

O adiamento da prova também será debatido na tarde desta terça-feira no Senado. Na sessão está pautado o Projeto de Lei 1.277/2020, que suspende instantaneamente a aplicação de provas e exames, como o Enem, em casos de calamidade pública decretados pelo Congresso Nacional.

Confira abaixo algumas sugestões de plataformas online gratuitas para auxiliar os estudantes a se prepararem para a prova, enquanto as aulas presenciais estão suspensas no país.

• Banco de provas do Inep

No site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é possível encontrar todas as provas e gabaritos anteriores do Enem.

• Blog do Enem

O site traz conteúdos dedicados ao Enem. Lá é possível encontrar simulados, , apostilas, dicas para redações, aulas gratuitas, entre outros conteúdos.

• Super vestibular

O site traz notícias sobre o Enem e também testes, simulados, consulta a redações nota mil, além de informações sobre vestibulares de diversas universidades.

• ​FGV Ensino Médio

A Fundação Getúlio Vargas tem uma página dedicada a estudantes do ensino médio, onde é possível realizar testes e simulados no modelo Enem. A correção é feita na hora e é possível ver as estatísticas de desempenho.

• Sistema Positivo de Ensino

O Sistema Positivo de Ensino está disponibiliza, gratuitamente em canal do YouTube, aulas online para todos os alunos da educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio.

• SAE Digital

A plataforma disponibiliza videoaulas no Youtube, desde o fim de março. As aulas são organizadas por matérias e divididas por dia, com os conteúdos programáticos desde o 1º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio

• Stoodi

A plataforma liberou o acesso às videoaulas e exercícios preparatórios para o Enem. Para ter acesso, é preciso criar um login.