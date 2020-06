USP prevê retomada de aulas presenciais apenas em 2021

A Universidade de São Paulo (USP) deverá retomar as aulas presenciais em suas unidades de ensino apenas em 2021. A previsão foi apresentada na terça-feira (16) pelo grupo de trabalho da universidade que elabora o plano de readequação das atividades acadêmicas em razão da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o planejamento, elaborado a partir da sistematização das propostas enviadas pelas unidades de ensino e pesquisa, e órgãos da USP, tanto as aulas de graduação quanto de pós-graduação deverão continuar sendo ministradas de forma remota a partir do mês de agosto. O grupo de trabalho é coordenado pelo vice-reitor da universidade, Antonio Carlos Hernandes.

Segundo a USP, o primeiro semestre letivo deste ano deverá ser encerrado no dia 18 de julho, seguido do período de férias. O início das aulas – não presenciais – no segundo semestre será no dia 18 de agosto. “É importante destacar que esse calendário poderá ser revisto no momento em que a situação epidemiológica for favorável”, disse o pró-reitor de Graduação, Edmund Chada Baracat, segundo informe da universidade.

Das quase 6 mil disciplinas teóricas que seriam oferecidas presencialmente no primeiro semestre deste ano, 92% foram ministradas a distância com o uso das plataformas virtuais utilizadas pela USP. As atividades presenciais estão suspensas na universidade desde o dia 17 de março.