Ataques da torcida da Lazio deixam 9 feridos do lado da Real Sociedad

Nove torcedores da Real Sociedad ficaram feridos, incluindo um em estado grave, durante confrontos com torcedores da Lazio na véspera do jogo de quinta-feira (22) pela Liga Europa entre as duas equipes, informou a polícia de Roma.

Cerca de 70 torcedores espanhóis foram atacados por cerca de 80 torcedores da Lazio na Via Leonina, perto do Coliseu, por volta das 23h de quarta-feira (22), informou um porta-voz da polícia.

Seis das nove pessoas feridas foram levadas ao hospital e quatro receberam alta durante a noite. Das duas ainda hospitalizadas, uma estava em estado crítico, mas sem risco de morrer, informou a polícia.

Em um comunicado, a Lazio disse que condena "todas as formas de violência". O clube se ofereceu para cooperar com as autoridades e disse que tomará medidas severas se o envolvimento de algum dos torcedores for comprovado pelas investigações.

A polícia afirmou que os agressores usaram objetos contundentes e facas e divulgou uma foto das armas que supostamente foram usadas na agressão, incluindo um martelo, paus e cassetetes, chaves inglesas e uma corrente.

Os agressores fugiram quando a polícia chegou, segundo o porta-voz.

