Capes divulga selecionados para programa de pesquisa na Amazônia Legal

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou, hoje (2), o resultado preliminar do programa para financiamento de pesquisas em áreas estratégicas da Amazônia Legal. O edital foi publicado no Diário Oficial da União e traz as 64 propostas que foram aprovadas, de um total de 80 apresentadas à seleção.

Cada proposta contará com um investimento de até R$ 627 mil, sendo R$ 200 mil em recursos de custeio, até duas bolsas de mestrado, por 24 meses, duas de doutorado, por 36 meses, e quatro de pós-doutorado, por um ano.

O resultado final está previsto para ser divulgado ainda em setembro e a implementação dos projetos deve começar a partir de outubro.

A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba oito estados – Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins – e parte do Maranhão.

De acordo com a Capes, a iniciativa vai contribuir para o equilíbrio regional da pós-graduação brasileira, por meio da fixação de pesquisadores de alto nível nas instituições de ensino superior envolvidas. “Além disso, vai ampliar a produção científica e tecnológica naquela área, intensificando o seu impacto regional”, explicou em comunicado.

Com foco em pesquisas relacionadas à Amazônia, a seleção considerou como área estratégica a biotecnologia, biodiversidade, conservação e recuperação ambiental, saúde pública, as doenças tropicais e tecnologias para o trabalho em saúde, o combate e prevenção voltados ao enfrentamento de epidemias, engenharias, tecnologia de informação e comunicação, clima, energia e recursos hídricos, produção animal e vegetal sustentável, e diversidade sócio cultural, sustentabilidade e atividades socioeconômicas.