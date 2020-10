Instituto oferece atividades virtuais sobre inteligência artificial

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) oferece, a partir desta segunda-feira (19), até o sábado (24), durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), uma série de eventos virtuais gratuitos sobre o tema inteligência artificial – a nova fronteira da ciência brasileira. Todas as atividades serão certificadas. Os participantes receberão o certificado até 15 dias após o evento.

As atividades serão online, gratuitas e abertas a todos os interessados: haverá palestras, bate-papos, um encontro temático para aproximar pesquisadores de diferentes áreas e eventos culturais. Entre outras atividades, está prevista a palestra Inteligência Artificial: Manipula Mercados, Influencia a Segurança Nacional e Sabe o que Você Pensa, ministrada por Paulo de Souza, da Griffith University, da Austrália.

Outros destaqus serão A Inteligência Artificial e seus Desafios no Combate à Cultura da Desinformação, de Aline Marins Paes Carvalho, da Universidade Federal Fluminense (UFF), e Desenvolvimento de Jogos Uma Rápida Introdução no Mundo do Game, ministrada por Henrique Buzeto Galati, do IFSP.

A programação completa pode ser vista no site do evento. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Em 2020, a SNCT chega à 17ª edição.

Realizada em outubro, para comemorar o Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações, a ação tem o objetivo de mobilizar a população, em especial os jovens, para atividades científico-tecnológicas.