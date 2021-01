Matemática e ciências da natureza são temas do Maratona Enem

A segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio ocorre neste domingo (24) em todo país e mobilizará estudantes que buscam uma vaga em universidades públicas.

Para auxiliar esses jovens, o Ministério das Comunicações e a Secretaria de Educação do governo do Distrito Federal se uniram para desenvolver o projeto Maratona Enem, que transmite online revisões de conteúdo e aulas de apoio para a população. O terceiro programa da série traz uma revisão final dos conteúdos do segundo dia de provas: matemática e ciências da natureza.

A TV Brasil transmite o terceiro aulão nos seguintes canais:

Site da TV Brasil

YouTube TV Brasil Gov

Facebook TV Brasil

Facebook TV Brasil Gov:

Twitter TV Brasil

Twitter TV Brasil Gov

Veja a íntegra do segundo aulão:

Veja a íntegra do primeiro aulão: