Vestibular da Fuvest começa hoje com medidas contra a covid-19

O vestibular da Fuvest começa hoje (10) e, para garantir as medidas sanitárias de prevenção contra a convid-19, foi estabelecido um conjunto de medidas de proteção individual e coletiva, de acordo com as determinações sanitárias e legais, visando à prevenção da contaminação por candidato e colaboradores.

De acordo com a Fuvest, é obrigatório o uso de máscara e o recomendado é que os candidatos levem uma máscara adicional. Serão fornecidos saquinhos de papel para que a máscara usada possa ser guardada em segurança. Será disponibilizado ainda, em cada mesa, um saché contendo lenço umedecido com álcool 70% para garantir a desinfecção da carteira por eles próprios, para além da limpeza realizada previamente.

Os coordenadores e fiscais de aplicação da prova usarão equipamentos de proteção individual (EPIs), incluindo máscara, luvas e face shield. Será ainda disponibilizado álcool gel 70% tanto nas salas quanto nos banheiros dos locais de prova. As carteiras estarão a uma distância de 1,5 metros umas das outras.

“A Fuvest selecionou ainda um maior número de locais de prova, com um total de candidatos por sala de no máximo 50% da ocupação adotada em anos anteriores. Essa medida garante que a ocupação das salas de prova seja inferior a 40% da capacidade máxima da sala, uma vez que a ocupação normal para o vestibular da Fuvest tem sido de, aproximadamente, 80% da capacidade máxima das salas. Com isso, atende-se ao estipulado na fase Amarela do Plano São Paulo”, diz a Fuvest.

Ao todo, serão 148 locais de prova, distribuídos em 35 cidades, para a realização da primeira fase do exame, para 130 mil candidatos. Na última edição do vestibular, foram 88 locais de prova.