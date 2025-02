Ítalo Ferreira vence etapa de Abu Dhabi e assume liderança da WSL

Primeiro surfista campeão olímpico na história, o brasileiro Ítalo Ferreira conquistou neste domingo (16) o título em Abu Dabhi, etapa no Oriente Médio que estreou este ano na Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês). Na final, o potiguar, campeão mundial em 2019, levou a melhor sobre o indonésio Rio Waida, com somatóio de 17.27 contra 14.50 obtido pelo asiático na maior piscina do mundo de ondas artificiais. O título na segunda etapa da WSL alçou o potiguar à liderança na temporada, com 16,085 pontos. Em segundo lugar está o havaiano Barron Mamiya (11,330) e em terceiro o paulista Miguel Pupo (9,490).

Emocionado, Ítalo saiu do mar nos braços dos torcedores e comemorou com a bandeira do brasil.

“É estilo Senna aqui! Lancei um Senna ali na [onda de] esquerda. É um orgulho representar o Brasil, um país que tem grandes guerreiros, grandes histórias. Isso me motiva muito. Graças a Deus venci essa competição. É um campeonato [em piscina] que alguns anos atrás fiquei em segundo, e isso me motivou a vencer essa competição, me fez treinar muito mais, me dediquei 100% a isso. Fiquei muito grato por essa oportunidade”, dissse Ítalo ementrevista após o título em Abu Dhabi, referindo-se ao vice-campeonato na piscina Surf Ranch, na Califórnia (Estados Unidos), em 2023.

Ítalo sobrou logo no início da final, com notas 8.67 nas ondas para o lado direito, e 8.60 para o esquerdo. Já o adversário indonésio, obteve notas inferiores: 7.83 e 6.67.

Outros dois brasileiros surfaram neste domingo (16) nas ondas artificiais de Abu Dhabi mas pararam nas quartas de final, superados por australianos. O paulista Miguel Pupo perdeu para Ethan Ewing e o catarinense Yago Dora para Jack Robinson.

Na disputa feminina, quem levantou o tróféu foi a norte-americana Caitlin Simmers que totalizou 16.13 (8.67 + 7.43) na final contra a australiana Molly Picklun , com somatório de 15.70 (8.00 + 7.70).

A terceira de 11 etapas regulares da WSL será em Peniche (Portugal), com início em 15 de março.