Medvedev espera que acordo do tenista Sinner com Wada crie precedente

O ex-número um do mundo no tênis Daniil Medvedev disse que espera que outros jogadores também possam chegar a acordos com a Agência Mundial Antidoping (Wada) depois que o campeão do Aberto da Austrália Jannik Sinner aceitou no sábado uma suspensão imediata de três meses por doping.

Sinner chegou a um acordo com a Wada, que apelou ao Tribunal Arbitral do Esporte contra decisão de um tribunal independente de inocentar o italiano de irregularidades depois que o tricampeão do Grand Slam falhou nos testes de drogas.

Em vez de enfrentar a perspectiva de uma longa suspensão, com uma decisão esperada até o final do ano, Sinner aceitou a suspensão de três meses que lhe permitirá retornar às quadras antes do Aberto da França. A Wada retirou seu recurso após o acordo.

"Espero que isso crie um precedente onde todos terão a oportunidade de se defender melhor do que antes. Caso contrário, se não for possível, será bizarro", disse Medvedev a repórteres.

Medvedev disse que Sinner provavelmente conseguiu chegar ao acordo porque tinha uma boa equipe de advogados, luxo que a maioria dos jogadores da turnê não tem.

"Espero que todos tenham o direito de se representar, porque às vezes os jogadores não têm dinheiro para um advogado, eles mesmos fazem isso", acrescentou Medvedev. "É um mau sinal se ele for o único que pode fazer isso, mas é um sinal muito bom se, depois disso, todos puderem fazê-lo."

O acordo foi criticado por jogadores atuais e antigos, com o australiano Nick Kyrgios dizendo que era um "dia triste para o tênis".

A Associação de Jogadores de Tênis Profissionais (PTPA), uma organização criada por Novak Djokovic, disse que a "parcialidade é inaceitável" depois que muitos outros jogadores receberam suspensões mais longas.

A PTPA disse no mês passado que estava lançando um novo programa de defesa legal pro-bono para jogadores que enfrentam alegações de doping ou corrupção.

"Gosto amargo"

O ex-número um britânico Tim Henman disse que o acordo deixou um "gosto amargo para o esporte".

"Não acho que ele tenha tentado trapacear em nenhum momento", disse Henman à Sky Sports. "No entanto, quando leio essa declaração... ela parece um pouco conveniente demais. Parece que há palavras como 'acordo', e quase parece que houve uma negociação". ""Acho que, quando se lida com drogas no esporte, tudo tem que ser preto no branco. É binário, é positivo ou negativo -- você está proibido ou não está proibido."

A ex-jogadora de duplas número um da Grã-Bretanha, Tara Moore, que foi inocentada de uma violação da regra antidoping 19 meses depois de ter sido suspensa, disse no X: "Alguém pode explicar como uma negociação foi possível?"

Moore gastou US$250.000 (R$ 1,4 milhão) em honorários advocatícios e disse que espera que suas despesas aumentem, já que a Agência Internacional de Integridade do Tênis disse a ela que recorreria da decisão de um tribunal independente de não haver culpa ou negligência.

