Tenistas ficam tensos após casos de doping de Sinner e Iga Swiatek

Enquanto Jannik Sinner e Iga Swiatek se preparam para a nova temporada após um ano em que infringiram regras de doping, testes de doping positivos devido à contaminação são um medo genuíno para muitos de seus colegas.

A dupla de estrelas gastou pequenas fortunas para provar rapidamente como as substâncias proibidas entraram em seus sistemas, mas outros jogadores, muitos dos quais sem grandes recursos financeiros à disposição, estão compreensivelmente nervosos.

"Muitos dos jogadores que conheço estão bastante apreensivos", disse a campeã do Aberto dos EUA Emma Raducanu à imprensa britânica neste mês. "Tudo o que tomamos, estamos cientes da situação e da facilidade com que as coisas podem ser contaminadas. Há certos suplementos que eu talvez queira tomar, mas não posso tomá-los porque são vendidos sem receita e não são testados em lotes."

Raducanu disse que custa mais de 1.000 dólares (cerca de R$ 6,2 mil) para testar os lotes de suplementos.

O russo Andrey Rublev, ex-número cinco do mundo, fez eco aos comentários de Raducanu, dizendo que tinha "muito medo" de ingerir qualquer coisa da qual não tivesse certeza absoluta.

A acadêmica Andrea Petroczi, de Londres, envolvida em pesquisas sobre antidoping, disse que pesquisas mostraram preocupações cada vez maiores entre atletas de elite em todo o mundo sobre violações de doping causadas por contaminação.

"Eles expressaram medo e ansiedade em relação à violação não intencional das regras antidoping, o que poderia ter graves consequências para sua reputação, carreira e sustento", disse Petroczi à Reuters por email.

Precauções extraordinárias

Muitos atletas tomam precauções, afirmou Petroczi, inclusive verificando meticulosamente os medicamentos, evitando tratamentos desnecessários, confiando em suplementos testados por terceiros e registrando os números dos lotes de suplementos e medicamentos.

Alguns chegam ao ponto de manter registros e evitar determinados alimentos em países específicos, mas entendem que mesmo os mais altos níveis de vigilância não podem eliminar completamente o risco de contaminação ou exposição ambiental.

"É importante também reconhecer que os recursos e as estratégias necessárias para esse nível de vigilância não são universalmente acessíveis", acrescentou Petroczi, professora de saúde pública da Universidade de Kingston. "Há uma clara divisão entre o 'Norte Global' e o 'Sul Global', com disparidades na educação, nos recursos e nos sistemas de apoio, deixando muitos atletas mais vulneráveis."

Sinner foi inocentado de irregularidades após conseguir convencer as autoridades de doping de que as quantidades residuais do esteroide anabolizante androgênico clostebol em seu sistema eram provenientes de seu fisioterapeuta durante as massagens.

Um recurso contra esse veredicto da Agência Mundial Antidoping, no entanto, significa que o campeão do Aberto da Austrália e do Aberto dos Estados Unidos ainda tem uma possível proibição de até dois anos pairando sobre sua cabeça.

Swiatek aceitou suspensão de um mês após um teste positivo para o hormônio e modulador metabólico trimetazidina, que ela disse ter sido resultado de contaminação do seu remédio para dormir.

A número dois do mundo disse à emissora de televisão polonesa TVN24 que gastou 70.000 dólares (R$ 433,3 mil) em um advogado e pouco mais de 15.000 dólares (R$ 92,8 mil) em opiniões de especialistas em sua defesa do caso.

* É proibida a reprodução teste conteúdo.