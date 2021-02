Inep considera aplicação piloto do Enem digital satisfatória

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 digital registrou hoje (7), a ausência de 71,3% dos participantes, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ao todo, dos 93.079 inscritos para fazer o exame, 26.709 estudantes fizeram as provas no segundo dia de aplicação. Apesar do alto número de faltas, o Inep considerou a aplicação piloto do Enem digital satisfatória.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado. Acho que nesse momento, estamos escrevendo mais um capítulo importante na história do Enem, a primeira vez da aplicação digital”, diz o presidente do Inep, Alexandre Lopes. A intenção é que o exame se torne 100% digital até 2026.

Segundo Lopes, após a ausência de cerca de 68% dos candidatos no primeiro dia de aplicação, as faltas no segundo dia eram esperadas. “Nosso papel é oferecer à sociedade uma oportunidade de um exame de acesso ao ensino superior e isso nós conseguirmos fazer. A opção de não fazer é uma opção individual e isso a gente respeita”, diz Lopes.

De acordo com o balanço divulgado pelo Inep, 38 pessoas foram eliminadas hoje por descumprir as regras do exame.

Reaplicação

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Inep anunciou uma série de medidas de segurança para esta edição. Os participantes que apresentassem sintomas de covid-19 ou outra doença infectocontagiosa não deveriam comparecer aos locais de prova. Eles terão direito de fazer o exame na data da reaplicação, nos dias 23 e 24 de fevereiro. O pedido da reaplicação para aqueles que já estavam com o atestado em mãos podia ser feito até ontem (6). Ao todo, foram feitos, até o momento, 320 pedidos. Desses, 194 foram aprovados pelo Inep.

Amanhã (8), começa um novo prazo para os participantes do Enem digital pedirem a reaplicação pela Página do Participante. Além daqueles com sintomas de doenças infectocontagiosas, podem pedir a reaplicação os participantes que foram afetados por problemas logísticos e de infraestrutura. O prazo vai até dia 12. Os resultados dos pedidos, tanto dos participantes do Enem impresso quanto do digital, serão divulgados no dia 15.

Farão também o exame na data da reaplicação os participantes inscritos no Enem impresso e digital no estado do Amazonas e nas cidades de Rolim de Moura (RO) e de Espigão D'Oeste (RO). Nesses locais o exame foi suspenso por conta do agravamento da pandemia.

Os participantes fizeram, neste domingo, as provas de matemática e ciências da natureza. No primeiro dia de aplicação, fizeram as provas de linguagens, ciências humanas e redação. As provas do Enem digital estão disponíveis para download no site do Inep. Os gabaritos oficiais serão divulgados no dia 10 de fevereiro. Os resultados finais, tanto do Enem digital quanto do Enem impresso e da reaplicação serão divulgados no dia 29 de março.

As notas do Enem poderão ser usadas para ingressar no ensino superior e para participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni), e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).