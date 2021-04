Conaes ratifica adiamento do Enade do ano passado

A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes) ratificou a decisão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), de julho de 2020, que adiou a realização do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) do ano passado por causa da pandemia da covid-19.

Com a publicação da Resolução nº 1 no Diário Oficial da União de hoje (26), o Conaes apenas homologa o adiamento anunciado há quase dez meses e já executado. Uma “formalidade”, segundo o presidente da comissão, professor da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), Mário César Barreto Moraes.

“É mero cumprimento de um ato legal. E que só não foi feito antes porque eu estava tendo problemas para acessar o sistema”, explicou Moraes à Agência Brasil.

Aplicado desde 2004, o Enade avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de bacharelado e superiores de tecnologia em relação às diretrizes curriculares, bem como o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à formação geral e profissional e o nível de atualização dos estudantes em relação à realidade brasileira e mundial. No ano passado, cerca de 470 mil estudantes de cursos vinculados a 30 diferentes áreas que compõem o chamado Ano II do Ciclo Avaliativo do exame deveriam ter participado das provas.

Ao adiar a realização do exame do Ano II, que aconteceria no dia 22 de novembro de 2020, o Inep levou em conta as restrições impostas pela pandemia e os impactos da crise sanitária no cronograma de aulas das instituições de ensino superior de todo o país. Aspectos também considerados pelo Conaes, que, na resolução, aponta também os prejuízos à participação efetiva dos estudantes nas aulas e atividades pedagógicas, especialmente daqueles cujos estágios obrigatórios presenciais tiveram que ser interrompidos ou que enfrentaram dificuldades para acompanhar as aulas remotas.

O Inep ainda não anunciou a data exata para aplicação do exame. Na quinta-feira (22), a autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC) informou, em nota, que aplicará o exame aos alunos do ciclo avaliativo do Ano II ainda em 2021. E que estuda aplicar as provas para as áreas dos anos III (que aconteceria este ano) e I simultaneamente, em 2022.

“A decisão foi tomada após a autarquia realizar estudos técnicos sobre a aplicação do Enade frente aos desafios impostos pela atual crise sanitária”, informa o Inep, na nota.

Devem ser avaliados na aplicação do Enade ao Ano II do Ciclo Avaliativo 17 cursos de licenciatura, dez de bacharelado e três de tecnologia. São eles:

Licenciatura:

Artes Visuais

Ciência da Computação

Ciências Biológicas

Ciências Sociais

Educação Física

Filosofia

Física

Geografia

História

Letras – Inglês

Letras – Português

Letras – Português e Espanhol

Letras – Português e Inglês

Matemática

Música

Pedagogia

Química

Bacharelado:

Ciência da Computação

Ciências Biológicas

Ciências Sociais

Design

Educação Física

Filosofia

Geografia

História

Química

Sistemas de Informação

Tecnológico:

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação

Tecnologia em Redes de Computadores