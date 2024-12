Brasileiros marcam pelo Fulhram em empate por 2 a 2 com o Liverpool

Diogo Jota marcou o gol de empate no final da partida para conquistar um eletrizante empate por 2 a 2 em Anfield contra o Fulham pelo Campeonato Inglês para um Liverpool que, com um homem a menos, reagiu duas vezes perdendo por um gol de diferença.

O Liverpool continua na liderança da tabela com 36 pontos e um jogo a menos, após o adiamento da partida do último fim de semana fora de casa contra o Everton.

O gol de Andreas Pereira abriu o placar para o Fulham aos 11 minutos, completando o cruzamento de Antonee Robinson com um chute de primeira que desviou na coxa de Andrew Robertson para superar o goleiro Alisson.

Robertson recebeu cartão vermelho seis minutos depois por uma entrada em Harry Wilson que negou uma chance clara e manifesta de gol.

Cody Gakpo empatou, no segundo minuto da etapa final, mergulhando para completar de cabeça o cruzamento de Mohamed Salah. Mas Rodrigo Muniz colocou o Fulham à frente, aos 31, desviando o centro de Robinson enquanto trombava com Alisson.

O Liverpool continuou a pressionar, e Jota superou o goleiro adversário Bernd Leno, aos 41, com uma bonita jogada, evitando, por pouco, que o Liverpool sofresse sua segunda derrota sob o comando do técnico Arne Slot em 23 partidas por todas as competições nesta temporada.

