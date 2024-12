América do Sul lançará torneio classificatório para Mundial feminino

Competição dará vaga para a Copa de 2027, disputada no Brasil

A América do Sul se tornará o segundo continente após a Europa a realizar um torneio classificatório para a Copa do Mundo de futebol feminino, após a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciar planos para uma competição a partir do próximo ano.

Tradicionalmente, os campeonatos continentais servem como Eliminatórias para a Copa do Mundo feminina, exceto na Europa, onde a Uefa organiza um torneio classificatório separado.

“A nova competição será disputada entre 2025 e 2026 e oferecerá duas vagas diretas e duas vagas na repescagem, além da vaga já ocupada pelo Brasil, equipe anfitriã da próxima Copa do Mundo”, anunciou a Conmebol em um comunicado na última quinta-feira (12).

Na primeira edição do torneio, nove equipes se enfrentarão, com cada uma jogando quatro partidas em casa e quatro fora.

As duas equipes que ficarem no topo da tabela se classificarão diretamente para a Copa do Mundo de futebol feminino, enquanto a terceira e a quarta irão para playoffs intercontinentais da Fifa.

A próxima edição da Copa do Mundo feminina terá início no dia 24 de junho de 2027, com a final marcada para o dia 25 de julho.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.