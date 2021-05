Educação conectada: mais de 77% das escolas possuem internet

Mais de 7.400 escolas rurais contam com internet via satélite graças ao programa Educação Conectada. De acordo com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, mais de 2,4 milhões de estudantes estão sendo atendidos com essa tecnologia. Em 2020, R$ 165 milhões foram investidos no programa.

Essa é apenas uma das iniciativas para conectar estudantes. Milton Ribeiro, que participou do programa A Voz do Brasil, destacou que, durante a pandemia a pasta distribuiu a estudantes do ensino superior chips de acesso à internet para que eles pudessem seguir com o ensino à distância.

Para os pequenos, o MEC disponibilizou um aplicativo voltado à alfabetização: o GraphoGame, no qual por meio de jogos, a criança aprende a juntar vogais, consoantes e formar palavras. Foram cerca de 500 mil downloads da ferramenta. “Quando o menino não tem conexão em casa, não tem wi-fi disponível ele pode baixar esse App na escola e depois ele consegue jogar offline, não tem internet, ele pode baixar na escola e jogar offline, em casa”

O ministro falou sobre outras iniciativas da pasta na formação remota de professores, transparência de gastos e até diplomas eletrônicos.

Matéria atualizada às 20h09 para acréscimo de informação