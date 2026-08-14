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Economia
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Brasil inicia processo de reciprocidade contra tarifas dos EUA

A aplicação das medidas não é imediata.
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Brasília (DF), 17/07/2024 - Pessoas em frente a entrada da recepcção da Previdência Social. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Previdência

Mutirão do INSS oferece mais de 10 mil vagas para perícia e avaliação

Rio de Janeiro (RJ), 29/09/2023 – O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro durante coletiva de imprensa no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Ex-governador

Cláudio Castro é alvo da segunda fase da Operação Sem Refino da PF

Brasília (DF) 05/08/2026 - Comércio na Rodoviária do Plano Piloto de Brasília Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Mercado de trabalho

Desemprego recua em 13 estados no 2º trimestre, aponta IBGE
Brasília-DF, 10.11.2023, Fachada do Prédio da Agência de Vigilância Sanitária ANVISA, em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
11 produtos

Anvisa proíbe chás e cápsulas emagrecedoras sem registro

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Eleições 2026
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Brasília (DF), 22/06/2023 - Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral TSE se une à plataforma Kwai para dar informações sobre as eleições
Rio de Janeiro (RJ), 03/08/2026 – O Tribunal Regional Eleitoral apresenta a estrutura e demonstra testes da urna eletrônica para as Eleições de 2026. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Campanha eleitoral nas ruas e na internet começa neste domingo (16)
Fachada do edifício sede do TSE
Política TSE suspende filiações partidárias após registros indevidos no sistema
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São Paulo ( SP) 24/08/2023 - Jornada dos Movimentos Negros Contra a Violência Policial. Os atos são em defesa de investigação rigorosa e punição aos assassinos de Mãe Bernadete Pacifico. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos
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Ação para proteção de mulheres quilombolas é apresentada a ministérios
sex, 14/08/2026 - 17:27
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22/07/2026 - Brasília - A manhã nasce dourada sobre a Esplanada dos Ministérios. O Congresso Nacional recorta o horizonte como um símbolo de história e futuro, enquanto o Palácio do Itamaraty repousa em silêncio, espelhando a luz que anuncia um novo dia. Em Brasília, até o sol parece contemplar a beleza de sua própria obra. Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Política
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Fim da escala 6x1 deve começar a tramitar no Senado
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Brasília – DF – 17/06/2026 – O ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante audiência pública conjunta promovida pelas comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Finanças e Tributação da Câmara. Foto Lula Marques/Agência Brasil.
Economia
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Ministro diz que reciprocidade será com cautela e responsabilidade
sex, 14/08/2026 - 14:45
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Rio de Janeiro(RJ), 30/12/2025 - Pessoas se reunem para celebrar, agradecer e levar oferendas a Iemanjá, misturando tradições iorubás, sincretismo religioso e preservação cultural, na Praia Vermelha, na Urca, zona sul do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Cultura
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Festejos de Iemanjá movimentam praias de Fortaleza no fim de semana
sex, 14/08/2026 - 14:10
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Brasília (DF), 03.09.2024 - Seca e alta temperatura em Brasília. Pessoas no Parque da Cidade. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente
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Inmet alerta para onda de calor em quatro regiões
sex, 14/08/2026 - 13:14
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Brasília (DF), 22/06/2023 - Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral
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TSE se une à plataforma Kwai para dar informações sobre as eleições
sex, 14/08/2026 - 12:58
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Fachada do edifício sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Saúde
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Anvisa proíbe chás e cápsulas emagrecedoras sem registro
sex, 14/08/2026 - 12:44
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