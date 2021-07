São Paulo inclui 778 escolas em programa de ensino integral

O governo de São Paulo incluiu mais 778 escolas públicas no Programa de Ensino Integral (PEI). Agora, são 1.855 escolas estaduais que ofertam atividades em período integral em 427 municípios paulistas.



O programa atende atualmente 437 mil estudantes e, com a ampliação do número de escolas, passará a atender mais 387,3 mil alunos.



Segundo a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, com a medida, será antecipada uma das metas do Plano Nacional de Educação que prevê que no mínimo 25% dos estudantes da educação básica sejam atendidos com jornadas de mais de sete horas. Com a ampliação do programa, o objetivo deve ser alcançado no próximo ano.



Criado por lei estadual em 2012, o PEI programa busca permitir o desenvolvimento dos estudantes a partir de um projeto de vida, com práticas pedagógicas associadas a propostas que incentivam o protagonismo dos jovens.



De acordo com a Secretaria de Educação, e 2019, as escolas participantes do PEI tiveram crescimento de 1,2 ponto percentual no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) – indicador do governo federal para medida a qualidade do ensino. Nas escolas regulares, o avanço ficou em apenas 0,6 ponto percentual.