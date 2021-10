Hoje é Dia: veja datas comemorativas e feriados de outubro de 2021

Crianças, idosos, animais... na agenda do Hoje é Dia, do mês de outubro, há datas de comemorações e reflexões e, independentemente da idade, pelo menos um dia de folga está garantido aos trabalhadores brasileiros: no dia 12 (Dia das Crianças e da Padroeira, Nossa Senhora Aparecida). Para profissionais da educação, a depender dos calendários das cidades e estados, o descanso pode ser prolongado, já que o dia 15 é dia de homenagear os professores.

Mesmo que o mês de outubro seja mais recordado por causa do dia das crianças (12), o dia 1º é o Dia Internacional das Pessoas Idosas. Na mesma data, é também o Dia Mundial da Música.

O meio ambiente é contemplado em outubro, com o Dia Mundial dos Animais (4) e também do Habitat. No dia 5 - dez dias antes da data brasileira -, é o Dia Mundial do Professor, em data instituída pela Unesco. Outro momento de reflexão é o dia 10, porque trata da conscientização sobre a saúde mental e também é data nacional no combate à violência contra a mulher.

O dia 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, teve, há 90 anos, a inauguração do Cristo Redentor. Outro fato histórico do mês aconteceu no dia 23, no ano de 1906, em Paris: um brasileiro mudou a história com o primeiro voo de um avião. Alberto Santos-Dumont, há 115 anos, deixou o mundo boquiaberto com voo do 14-Bis. Em homenagem ao feito, a Força Aérea Brasileira instituiu o 23 de outubro como dia dessa Força Armada, que completa, em 2021, 70 anos de história.

Os últimos dias de outubro homenageiam as artes, como o dia 29 (110 anos de Nelson Cavaquinho e Dia Nacional do Livro) e dia 31 (Dia Nacional da Poesia e do Dia do Saci). Ainda fechando o mês, o Dia das Bruxas, comemoração tradicional em países do hemisfério norte.

As datas são alguns dos 117 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais.

Ele foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

Confira a relação completa de datas e fatos do Hoje é Dia do mês de outubro: