Hoje é Dia: no Dia dos Pais, saiba mais sobre paternidade ativa

O Hoje é Dia esta semana destaca que dividir ações, participar, praticar e assumir responsabilidades permanentes na criação dos filhos são caminhos inquestionáveis para o pai. Neste segundo domingo de agosto (8), mais do que celebração pelo Dia dos Pais, especialistas chamam atenção para que a figura masculina não fique restrita à figuração. Materiais e entrevistas produzidos por veículos da EBC nos últimos anos reverberam este movimento, que ficou conhecido como paternidade ativa.



Em 2019, o escritor Beto Bigatti, que pesquisa as questões da paternidade, foi um dos convidados do programa Sem Censura, da TV Brasil. "(Antes) Havia pais que tinham receio de demonstrar carinho. Vejo hoje que pais que participam mais se sentem muito mais homens do que aqueles que fugiram da paternidade". Outros convidados do programa também abordaram questões de saúde e beleza masculinas. Reveja o programa sobre a paternidade:

Em 2017, o telejornal Repórter Brasil, também da TV Brasil, ouviu homens sobre paternidade ativa. Entrevistados defenderam a ideia de masculinidade como alguém parceiro das atividades, e não apenas como o responsável por prover a família. A reportagem também trata da importância da ampliação da licença-paternidade, a fim de maior participação do homem logo depois do nascimento da criança:

Para o advogado Charles Bicca, autor do livro Abandono afetivo: o dever de cuidado e a responsabilidade civil por abandono de filhos, a ausência paterna pode ter reflexos no comportamento social e psicológico de crianças e adolescentes. Para saber mais, ouça a entrevista veiculada em 2018 pelo Tarde Nacional, da Rádio Nacional:

O material documental Entre o Céu e a Terra, que foi ao ar na TV Brasil em 2017, destacou que a visão de um pai com atribuições limitadas precisa dar vez a uma maior participação masculina, a fim de as atribuições sejam divididas. O programa analisa ainda aspectos transcendentais e a visão das religiões para o papel do pai na constituição familiar. Confira o episódio completo:

No ano passado, a Agência Brasil destacou a dificuldade de aproximação com pais idosos durante a pandemia. A distância é a prova de amor, desde então.

Para ouvir mais entrevistas sobre paternidade, navegue pelo conteúdo disponibilizado no site das Rádios EBC:

Colesterol

Este dia 8 de agosto também chama à conscientização para o combate ao colesterol alto, e as doenças cardiovasculares que este tipo de alteração pode causar. Reportagem da TV Brasil abordou que essas doenças ainda estão entre as principais causas de mortes no país:

Um alerta é que o colesterol alto pode também ter condições hereditárias. "O ideal é fazer exames, principalmente quem tem histórico de colesterol e triglicerídeo alto, ou que tem doença cardiovascular cedo na família (...) As crianças também devem fazer um exame, principalmente se tem fator de risco como obesidade", diz a médica Joana Dantas, em entrevista ao Tarde Nacional. Ouça:

Povos indígenas

Nesta semana, também, outra data especial: o Dia Internacional dos Povos Indígenas (9, segunda-feira) tem significado de atenção para os riscos para esta população nesse período de pandemia. Sobre esse tema, o programa Caminhos da Reportagem, exibido no ano passado, tratou sobre as consequências tristes da covid-19 para os indígenas, incluindo a morte de pessoas que eram referências e líderes de etnias. O tema também foi tratado também em reportagem da Agência Brasil, e no programa Viva Maria, da Rádio Nacional da Amazônia

“Essa é uma doença que infelizmente levou parte da biblioteca dos povos indígenas. Algumas pessoas que se foram são os anciões e as anciãs que estavam fortes e transmitindo as suas práticas na região. Isso é bastante triste, é um pesar”, afirmou a antropóloga Carla Dias para o programa da TV Brasil. A equipe buscou histórias de diferentes grupos ao acompanhar uma missão de saúde em São Gabriel da Cachoeira (AM), cidade que teve elevado índice de casos confirmados da doença. O programa entrevistou especialistas, lideranças indígenas e a população que estava recebendo atendimento médico nas comunidades próximas.

Assista o programa:

Além da covid, veículos da EBC também destacaram outras ameaças a esses povos. Queimadas e desmatamentos estão entre as situações por quais passam povos indígenas em isolamento, como mostrou reportagem da Agência Brasil, em 2020.

Amor ao aprendizado

Na próxima quarta (11), será momento para homenagear o Dia do Estudante. O país, há praticamente um ano e meio, tem a maior parte dos seus alunos acompanhando as aulas por dispositivos móveis, além dos problemas de acesso à internet. Os desafios precisam unir alunos, famílias, escolas e professores, segundo apontam especialistas. No último dia do professor, o programa Caminhos da Reportagem tratou sobre o que significa esse momento para a comunidade escolar (assista abaixo):

Pelo Brasil afora, estudantes e professores buscam encontrar caminhos que contrarie o eventual abandono da sala de aula. Entre tantas lições contemporâneas, a Rádio Nacional do Alto Solimões revelou, neste ano, o tamanho do esforço de professores e alunos na cidade de Benjamin Constant (AM) para evitar a evasão escolar, com aulas realizadas por rádio. No local, os docentes buscam convencer os alunos, de casa em casa, a não deixar para trás o sonho de aprender.

