Hoje é dia: veja fatos e datas comemorativas de agosto de 2021

A seleção de efemérides do Hoje é Dia traz na primeira semana de agosto a reta final da histórica Olimpíada de Tóquio. Os Jogos foram adiados do ano anterior e chegaram a ser ameaçados por causa da pandemia de covid-19. O encerramento das competições, que atraíram brasileiros e levou muitos a ficarem acordados pela madrugada, ocorre em uma data (8) muito especial no Brasil. Será no segundo domingo do mês, dia que o país celebra o Dia dos Pais. Esta data é comemorada no Brasil desde o ano de 1953.

Agosto também trará, desde a primeira semana, outras datas de conscientização, como o Dia Mundial do Aleitamento Materno (1º), e de luta em relação à violência contra a mulher, como a lembrança dos 15 anos da sanção da Lei Maria da Penha (7). Outro dia que busca reflexão sobre questões de gênero é o 26 de agosto, que é o Dia Internacional da Igualdade Feminina.

O mês tem ainda uma série de datas relacionadas à cultura, como são o Dia Nacional das Artes (12), o do Maracatu (1º) e do Patrimônio Histórico Nacional (17). Entre os aniversariantes, o consagrado Ney Matogrosso completa 80 anos no primeiro dia do mês e o ex-jogador e ex-técnico da seleção masculina de futebol, Mário Jorge Lobo Zagallo, chega aos 90 anos no dia 9.

As datas são alguns dos 118 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Projeto Efemérides traz temas relacionados à história, cultura, ciência, a personalidades, sempre ressaltando as datas nacionais e regionais.

O projeto foi criado com o objetivo de oferecer mais um serviço para as áreas produtoras de conteúdo por meio de sugestões de pautas para matérias jornalísticas. A equipe da Gerência de Acervo atende aos pedidos de pesquisa: basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.