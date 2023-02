Inscrição para exame de proficiência em português vai até sexta-feira

Termina na próxima sexta-feira (24), o prazo para as inscrições para a primeira edição de 2023 do exame para obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras). As provas serão aplicadas nos dias 25, 26 e 27 de abril, em postos no Brasil e no exterior. O exame é o procedimento brasileiro oficial para certificar proficiência em português como língua estrangeira.

O diploma de proficiência no uso da língua portuguesa pelas instituições de educação superior serve para que estrangeiros possam ingressar em cursos de graduação e em programas de pós-graduação, bem como para validação de diplomas de profissionais estrangeiros que pretendem trabalhar no país.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o exame tem uma parte escrita, que avalia, de forma integrada, a compreensão oral, imagética, a leitura e a produção escrita em língua portuguesa; e uma parte oral (interação face a face), que avalia o desempenho na compreensão e nas produções orais da língua.

O valor da taxa de inscrição para Celpe-Bras 2023/1 será de, no máximo, R$ 247,58, para os postos aplicadores no Brasil; e de US$ 115, para os postos aplicadores localizados no exterior. A quantia deverá ser paga até 27 de fevereiro, conforme orientações estabelecidas pelo posto aplicador escolhido pelo participante.

As pessoas inscritas para participar do exame poderão utilizar o nome social, em consonância com sua identidade de gênero. Também haverá atendimento especializado para pessoas com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual, surdocegueira, dislexia, deficit de atenção, transtorno do espectro autista, bem como para gestante, lactante, idoso e/ou pessoa com outra condição específica. Mais informações podem ser obtidas no edital do exame.