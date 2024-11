Ciclone atinge noroeste dos EUA e deixa 600 mil sem energia

Uma forte tempestade castiga o estado de Washington nesta quarta-feira (20), derrubando a energia elétrica de centenas de milhares de pessoas, causando estragos nas estradas e provocando pelo menos uma morte e dois feridos.

Uma mulher morreu ontem quando uma árvore caiu sobre um acampamento de sem-teto em Lynnwood, ao norte de Seattle, informaram os bombeiros locais nas redes sociais. Duas pessoas também ficaram feridas quando uma árvore caiu sobre seu trailer em Maple Valley, a sudeste de Seattle.

As escolas do oeste de Washington cancelaram as aulas ou adiaram o início delas nesta quarta-feira.

Os ventos, com força de tempestade tropical de 80 quilômetros por hora, derrubaram árvores e linhas de energia durante a noite. Ficaram sem eletricidade mais de 600 mil residências e empresas em Washington, sudoeste do Oregon e norte da Califórnia, de acordo com o Poweroutage.us.

Uma afiliada da NBC em Seattle transmitiu imagens de carros esmagados por árvores caídas e casas danificadas.

O serviço Regional Fire & Rescue, do Condado de Snohomish, no oeste de Washington, postou no X: "Há tantas árvores e linhas de energia caídas que estaremos postando os locais até que as luzes se acendam. Fiquem em casa e em segurança!"

