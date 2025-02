Casa Branca confirma taxas aduaneiras ao Canadá, México e China

A Casa Branca confirmou que as taxas aduaneiras impostas pelo presidente Donald Trump aos produtos provenientes do Canadá, México e da China, previstas para entrar em vigor neste sábado (1º), vão avançar efetivamente neste fim de semana.

"O presidente vai impor neste sábado tarifas de 25% ao México, 25% ao Canadá e 10% à China pelo fentanil ilegal que produzem e permitem que seja distribuído em nosso país", explicou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Trump tinha ameaçado a imposição de tarifas para garantir maior cooperação dos países a fim de impedir a imigração ilegal e o contrabando de produtos químicos usados para fazer fentanil, mas também prometeu usar tarifas para impulsionar a produção nacional e aumentar as receitas do governo federal.

Os governos do Canadá e do México reagiram a essa confirmação, assegurando estar preparados para todos os cenários e prometendo responder adequadamente ao início da implementação de tarifas por parte dos Estados Unidos.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, reiterou que seu governo está preparado "para qualquer cenário".

"Vamos esperar, como sempre disse, com a cabeça fria. Estamos preparados para qualquer cenário e tentando manter diálogo", explicou a presidente mexicana em sua habitual entrevista matinal.

Sheinbaum garantiu que o governo do México tem “um plano A, um plano B, um plano C”, caso haja alguma manobra por parte das autoridades norte-americanas.

Também o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, avisou o presidente norte-americano, Donald Trump, que se ele decidir impor tarifas de 25% sobre as importações do país irá receber resposta "decisiva" e "enérgica", mas "razoável", por parte do Canadá.

"Estamos num momento crítico. Como o presidente Trump declarou, continua empenhado em impor tarifas ao Canadá a partir deste sábado. Não sabemos exatamente como será, mas sei duas coisas: se o presidente decidir impor tarifas, estaremos preparados para responder", prometeu o chefe de governo do Canadá.

Trudeau afirmou que está preparado para "qualquer cenário possível" e avisou que as tarifas terão "consequências desastrosas para os Estados Unidos", uma vez que "colocarão empregos americanos em risco, aumentarão os preços", além de "minar a segurança coletiva".

